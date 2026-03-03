Što je ovo? Gusti dim se uzdiže poput tornada! Cure scene užasa iz Bejruta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BEZ MILOSTI /

Gust dim prekrio je južna predgrađa Bejruta, a snažne eksplozije čule su se u utorak dok Izrael pojačava zračne napade na libanonsku prijestolnicu, gađajući područja pod kontrolom Hezbollaha.

Nova fronta u ratu SAD-a i Izraela protiv Irana otvorena je u ponedjeljak kada je militantna skupina Hezbollah, jedan od glavnih saveznika Teherana na Bliskom istoku, lansirala projektile i bespilotne letjelice prema Izraelu.

Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je da je u aktualnim napadima poginula najmanje 31 osoba, a 149 ih je ozlijeđeno. Izraelska vojska potvrdila je rano u utorak da provodi operacije protiv zapovjednih centara Hezbollaha i skladišta oružja na tom području.

Izraelske obrambene snage (IDF) dobile su odobrenje za napredovanje i preuzimanje kontrole nad dodatnim položajima u južnom Libanonu, potvrdio je to izraelski ministar obrane, Israel Katz.

IDF navodi da su trupe raspoređene na nekoliko točaka u blizini graničnog područja "kao dio pojačane prednje obrambene pozicije" i da to nije dio šire kopnene operacije unutar Libanona. U video prilogu pogledajte razaranja u libanonskoj prijestolnici.