FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ MILOSTI /

Što je ovo? Gusti dim se uzdiže poput tornada! Cure scene užasa iz Bejruta

Gust dim prekrio je južna predgrađa Bejruta, a snažne eksplozije čule su se u utorak dok Izrael pojačava zračne napade na libanonsku prijestolnicu, gađajući područja pod kontrolom Hezbollaha.

Nova fronta u ratu SAD-a i Izraela protiv Irana otvorena je u ponedjeljak kada je militantna skupina Hezbollah, jedan od glavnih saveznika Teherana na Bliskom istoku, lansirala projektile i bespilotne letjelice prema Izraelu.

Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je da je u aktualnim napadima poginula najmanje 31 osoba, a 149 ih je ozlijeđeno. Izraelska vojska potvrdila je rano u utorak da provodi operacije protiv zapovjednih centara Hezbollaha i skladišta oružja na tom području.

Izraelske obrambene snage (IDF) dobile su odobrenje za napredovanje i preuzimanje kontrole nad dodatnim položajima u južnom Libanonu, potvrdio je to izraelski ministar obrane, Israel Katz

IDF navodi da su trupe raspoređene na nekoliko točaka u blizini graničnog područja "kao dio pojačane prednje obrambene pozicije" i da to nije dio šire kopnene operacije unutar Libanona. U video prilogu pogledajte razaranja u libanonskoj prijestolnici.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.3.2026.
9:34
danas.hr
LibanonBejrutIzraelEpski GnjevHezbollah
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx