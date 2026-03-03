Nezaboravni trenuci Velike nagrade Australije: Bolidi su letjeli jedan preko drugog, lančani sudari...

Velika nagrada Australije zauzima jedinstveno mjesto u srcima ljubitelja Formule 1. Nekada je bila pozornica na kojoj su se spuštali zastori sezone i krunili prvaci, a danas je tradicionalno vatreno krštenje za nove bolide i vozače. Bez obzira na to je li se vozila na užarenom asfaltu Adelaidea ili oko slikovitog jezera Albert Parka u Melbourneu, ova utrka rijetko kada je razočarala, isporučujući neke od najluđih i najdramatičnijih trenutaka u povijesti sporta.

Odlučujući dvoboji i vremenski potop u Adelaideu

Prije nego što je Melbourne postao sinonim za početak sezone, ulična staza u Adelaideu (1985. – 1995.) bila je poznata kao posljednja stanica kalendara. To je značilo da su se upravo ovdje često odlučivali naslovi prvaka, a pritisak je bio golem. Jedan od najkontroverznijih trenutaka dogodio se 1994. godine, kada su se za naslov borili Michael Schumacher i Damon Hill. U žaru borbe došlo je do njihovog sudara koji je obojicu izbacio iz utrke, a Schumacheru donio njegovu prvu od sedam titula.

Međutim, Adelaide je ostao upamćen i po utrci iz 1991. godine, koja drži rekord kao jedna od najkraćih u povijesti Formule 1. Zbog neviđenog pljuska i opasnih uvjeta na stazi, utrka je prekinuta nakon samo četrnaest odvoženih krugova, odnosno 24 minute. Ayrton Senna proglašen je pobjednikom, a vozačima je dodijeljena polovica bodova, u događaju koji je više sličio na borbu za preživljavanje nego na utrkivanje.

Dobrodošlica u Melbourne: Leteći bolidi i kaos na startu

Selidba u Melbourne 1996. godine donijela je novi identitet utrci, ali ne i manjak drame. Već na prvom izdanju utrke svijet je obišla nevjerojatna snimka. Martin Brundle je u svojem Jordanu doslovno preletio preko suparničkog bolida, a njegov se bolid pri slijetanju prepolovio. Čudesno, Brundle je izašao neozlijeđen, otrčao do boksa te na ponovljenom startu nastavio utrku u rezervnom bolidu. Bio je to šokantan, ali i savršen uvod u ono što će Melbourne nuditi desetljećima.

Da kaotični startovi nisu iznimka, potvrdila je i utrka 2002. godine. U prvom zavoju Ralf Schumacher je "uzletio" preko Rubensa Barrichella, što je pokrenulo lančani sudar u kojem je eliminirano čak osam bolida. Ipak, taj je kaos omogućio jedan od najljepših trenutaka za domaće navijače: Australac Mark Webber je u svom debiju u slabašnom Minardiju osvojio nevjerojatno peto mjesto.

Staza rekorda i rađanja legendi

Iako je VN Australije pozornica za kaos, ona je i mjesto gdje su se ispisivali rekordi. Apsolutni vladar staze u Albert Parku je Michael Schumacher s četiri pobjede, dok Lewis Hamilton drži rekord s čak osam pole positiona. Nakon redizajna staze 2022. godine, koja je postala znatno brža, aktualni najbrži krug utrke postavio je Charles Leclerc u Ferrariju (1:19.813).

Melbourne je također poznat kao mjesto gdje su svoje karijere započele brojne buduće zvijezde. U istoj utrci 2001. godine debitirali su Fernando Alonso i Kimi Räikkönen, a 2007. je upravo ovdje Lewis Hamilton u svojoj prvoj utrci karijere osvojio postolje.

Od potopa u Adelaideu do letećih bolida u Melbourneu, Velika nagrada Australije uvijek je bila više od obične utrke. Ona je jamstvo neizvjesnosti, adrenalina i trenutaka koji se prepričavaju godinama, zbog čega s pravom nosi status jedne od najomiljenijih postaja u kalendaru Formule 1.

