'TUGA MIJENJA OSOBU' /

Kelly Osbourne reagirala na kritike o gubitku kilograma: 'Moje tijelo nije tema za raspravu'

Kelly Osbourne reagirala na kritike o gubitku kilograma: 'Moje tijelo nije tema za raspravu'
Foto: Profimedia

Na Instagramu je podijelila snimku zaslona uvredljive i vrlo okrutne poruke

3.3.2026.
15:44
Hot.hr
Profimedia
Pjevačica i televizijska ličnost Kelly Osbourne (41) poručila je da „njezino tijelo nije tema za raspravu“ te je prozvala „okrutne“ internetske komentare jer „seciraju njezin izgled umjesto da odaju počast hrabrosti“, nakon što je na dodjeli Brit Awards u Manchesteru u subotu preuzela posthumnu nagradu za životno djelo u ime svog oca, Ozzyja Osbournea, koji je preminuo u srpnju.

Kelly Osbourne reagirala na kritike o gubitku kilograma: 'Moje tijelo nije tema za raspravu'
Foto: Profimedia

Osim što je tijekom večeri slavila Ozzyjev život, Kelly se suočila i s negativnim komentarima o svom izgledu na internetu. Nakon što se tijekom vikenda oglasila, u ponedjeljak je podijelila objavu Mie Tyler, kćeri zvijezde Aerosmitha Stevea Tylera, koja joj je javno dala podršku emotivnom porukom uz opis: „Koliko je teško ne biti kreten?“, prenosi Daily Mail.

Javno prozvala hejtere

U podužoj izjavi na Instagramu stoji:

„Javno podijeljena tuga nije javno vlasništvo. Tuga može promijeniti osobu. To ne znači da je njezino tijelo tema za raspravu… Prije nego što komentirate nečije tijelo, razmislite o mogućnosti da ta osoba nosi nešto teže od vašeg mišljenja… Potrebna je prava snaga stati pred javnost, primiti priznanje za svog pokojnog, ikoničnog oca i ostati pribran pred cijelim svijetom… Najmanje što možemo učiniti jest uzvratiti istom dozom dostojanstva. Ljubaznost ništa ne košta. Okrutnost košta karaktera. Uznemirujuće je koliko brzo ljudi seciraju nečiji izgled umjesto da odaju počast njihovoj hrabrosti… Ako imate energije za komentiranje, imate i energije za ljubaznost. Birajte u skladu s tim.“

Kelly Osbourne reagirala na kritike o gubitku kilograma: 'Moje tijelo nije tema za raspravu'
Foto: Profimedia

'Neću dopustiti da me se dehumanizira'

„Postoji posebna vrsta okrutnosti u napadanju nekoga tko očito prolazi kroz nešto teško… Udarati me dok sam na dnu, dovoditi u pitanje moju bol, širiti moje probleme kao tračeve i okrenuti mi leđa kad mi najviše trebaju podrška i ljubav… Ništa od toga ne pokazuje snagu, samo otkriva duboki nedostatak karaktera. Trenutačno prolazim kroz najteže razdoblje u svom životu. Ne bih se uopće trebala morati braniti. Ali neću sjediti i dopustiti da me se dehumanizira na takav način.“, zaključila je.

Pozirale su fotografima odjevene u crno prilikom dolaska u Co-op Live Arenu. Kelly je zablistala u crnoj haljini uz odgovarajuću jaknu s perjem, dok se Sharon odlučila za crno trodijelno odijelo. Kellyjino pojavljivanje na brojnim javnim događanjima posljednjih mjeseci potaknulo je zabrinutost za njezino zdravlje i dobrobit, osobito tijekom pojavljivanja u prvom redu na London Fashion Weeku u nedjelju.

Kelly Osbourne reagirala na kritike o gubitku kilograma: 'Moje tijelo nije tema za raspravu'
Foto: Profimedia

Pjevačica i televizijska zvijezda, koja negira korištenje injekcija za mršavljenje, djelovala je znatno mršavije na reviji Ascot Millinery Collectivea u londonskom hotelu Claridge's u četvrti Mayfair. Na Instagramu je podijelila snimku zaslona uvredljive i okrutne poruke koja je glasila: „Izgleda kao mrtvo tijelo… previše je mršava i krhka… izgleda kao da će uskoro vidjeti svog tatu“, (referirajući se na pokojnog Ozzyja Osbournea) uz niz emotikona koji se smiju.

 

