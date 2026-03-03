Zbog upute ministrice privatni rad mnogih liječnika 'na čekanju': 'Proveli smo reviziju...'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić donijela je novu uputu kojom želi uvesti strožija pravila i odgovornost u dopunski rad liječnika. Pa tako od 1. siječnja ove godine, liječnici koji žele raditi privatno ne smiju imati duge liste čekanja na svojim odjelima u bolnici.

Na temelju nove upute, koliko trenutačno liječnika u Hrvatskoj ima dopusnicu za dvojni rad, je li itko ostao bez prava da radi privatno kao jesu li se u ovom periodu smanjile liste čekanja, iz Ministarstva zdravstva na upit RTL Danas nisu mnogo otkrili.

"Uputa se primjenjuje kroz različite faze rada u ustanovama. Riječ je o trajnom, sustavnom alatu, a ne o dokumentu jednokratnog učinka. Procjena je da će učinak mjere biti vidljiv nakon prvog kvartala ove godine", poručili su iz Ministarstva.

Zahtjevi liječnika 'na čekanju'

Iz dva najveća bolnička centra u Hrvatskoj za RTL Danas potvrdili su kako izdavanje dopusnica provode u skladu s novom uputom ministrice, ali i da su neki zahtjevi liječnika za privatni rad na čekanju.

Iz KBC Sestre milosrdnice potvrdili su da je od 1. siječnja 2026. zahtjev za dopunski rad sukladno novim uputama Ministarstva zdravstva podnijelo 57 liječnika.

"Odobrenje je dobio 21 liječnik, a ostale zaprimljene zamolbe su u procesu obrade sukladno navedenim uputama Ministarstva te zbog toga ne možemo dati konkretan odgovor o eventualnim korekcijama izdanih dopusnica. Iz istog razloga u ovome trenutku ne možemo precizirati niti podatke o promjenama na listama čekanja", pojasnili su iz bolnice za RTL Danas.

KBC Rijeka je proveo reviziju važećih odobrenja za dodatni rad liječnika. Neki djelatnici koji su ranije imali dopusnicu nisu za sada podnijeli nove zahtjeve. No, određeni broj zahtjeva vraćen je u ustrojstvene jedinice na nadopunu.

"Kako novi zahtjevi pristižu, tako nismo u mogućnosti u ovom času dati precizan broj", poručuju iz KBC Rijeka, te dodaju, da se liste čekanja odnose na akutna stanja i prve preglede a koja se stanja u KBC-u Rijeka rješavaju putem propisanih uputnica ili kroz OHBP u određenom kratkom roku, a dulje liste su vezane uz medicinski uvjetovane okolnosti.

Liječnici spremni i za tužbe?

Podsjetimo, Hrvatska liječnička komora za net.hr u RTL Detektoru upozorila je da nova uputa Ministarstva zdravstva kojom se zabranjuje privatni rad liječnicima koji imaju liste čekanja duže od 120 dana nema zakonsku snagu. Komora ističe da trenutačno da snazi i dalje pravilnik iz 2016. godine koji definira uvjete dopunskog rada liječnika.

Također, liječnici naglašavaju da ovakve restrikcije ne rješavaju stvarne uzroke dugih lista čekanja, poput nedostatka kadrova, organizacijskih problema i opreme. Iz HLK najavili su da će članovima pružiti besplatnu pravnu pomoć ako odluče osporavati odbijanje odobrenja za privatni rad na temelju sporne upute.

U dvojnom radu, napominje Komora, radi samo 15 do 20 % liječnika, tako da se takva uredba, kakav god učinak ostvarila, neće ni na koji način odnositi na većinu liječnika. Podatke o broju liječnika po bolnicama koji imaju dopusnicu za rad u privatnim klinikama možete vidjeti OVDJE.

Zašto je uputa ministrice sporna?

Nova uputa Ministarstva zdravstva o davanju odobrenja zdravstvenim radnicima za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca uvodno se poziva na Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku.

Prema pravilniku, dopunski rad zdravstvenom radniku može se odobriti ako:

redovito i stručno obavlja poslove iz ugovora o radu,

radi u skladu s pravilima struke i uputama poslodavca,

kontinuirano stručno usavršava znanja i vještine,

poštuje poslovne interese poslodavca i strukovna pravila,

nema pravomoćne kaznene, prekršajne ili disciplinske odluke u vezi profesionalne djelatnosti.

Međutim, nova uputa, uvodi dodatni kriterij. Bolnica mora provjeriti ispunjava li zdravstveni radnik “bitne pretpostavke” za dopunski rad, među kojima su i liste čekanja. Konkretno, u uputi je propisano:

Vrijeme čekanja do 30 dana – svi radnici mogu dobiti odobrenje,

31–60 dana – 75% radnika može dobiti odobrenje,

61–90 dana – 50% radnika može dobiti odobrenje,

91–120 dana – 25% radnika može dobiti odobrenje,

Više od 120 dana – nije dopušteno izdavanje odobrenja nijednom radniku.

To znači samo jedno - ministrica Hrstić je donijela uputu da ni jedan liječnik, koji radi na odjelu gdje su liste čekanja duže od 120 dana ne smije raditi i privatno, no prema Pravilniku koji je i dalje na snazi - to je i dalje moguće.

