Hrvati žestoko opleli po ministrici, nisu baš birali riječi: 'Čista pohlepa!'

Nova pravila o privatnom radu liječnika, čije detalje je otkrio RTL Detektor, izazvale su žestoke reakcije građana. Mnogi pacijenti u objavljenom tekstu na Net.hr iznosili su vlastita, često potresna iskustva s dugim listama čekanja.

Podsjetimo, ministrica zdravstva Irena Hrstić ravnateljima je poslala novu uputu o dopunskom radu liječnika, s naglaskom na jasne kriterije i veću odgovornost. Prema novim pravilima, liječnici koji žele raditi privatno neće to moći ako na njihovom bolničkom odjelu postoje duge liste čekanja.

Konkretno, ako pacijenti na pretragu čekaju dulje od 120 dana, liječniku će biti onemogućen popodnevni rad u privatnoj praksi. Cijelu analizu RTL Detektora možete vidjeti OVDJE.

'Umirem od bolova'

Reakcije građana na najavljene promjene u zdravstvenom sustavu donosimo u nastavku.

"Ma kaj se bunimo, ja sam se osobno u bolnici Dubrava upravo naručila na ultrazvuk ramena, za svibanj 2027. godine. Pa to je brzo, ne? Prestrašno, 2027., a ja umirem od bolova", ogorčeno poručuje Mladenka Vrabec.

Slično iskustvo ima i Miljka Malnar-Milinković, koja ističe problem hitnih slučajeva: "Moja sestra ima jake glavobolje već osam dana. Danas je bila kod svoje doktorice, jer su je na hitnom prijemu vratili, a naručena je na CT glave tek u devetom mjesecu. Tuga."

Građani upozoravaju i na pogoršanje dostupnosti osnovnih dijagnostičkih pretraga. "RTG se nekad mogao obaviti isti dan u domu zdravlja, a danas čekamo mjesecima", kaže Martina Labrović, dok Snježana Mrkoci dodaje: "Lista čekanja trebala bi biti 15 dana, a ne nekoliko mjeseci."

'Čekate li vi na red, ministrice?'

Neki smatraju da je odgovornost sustavna, a ne isključivo na liječnicima. "Prvo ste im dozvolili rad u privatnim ordinacijama, stvorili ogromne liste čekanja, a o gubicima da i ne govorimo“, smatra Danica Dana Radić. Nada upozorava da liječnici često nemaju utjecaj na liste: "Koliko ja znam, doktori ne prave liste, one se rade na šalteru. U Splitu se čak ni ne možeš upisati za kardiologa kojeg želiš".

Dio građana, međutim, podržava reformu ministrice. "Nisam fan nijedne političke stranke, ali ova reforma je na strani pacijenata i nadam se da će zaživjeti. Neka rade privatno i zarađuju, ali prvo neka kvalitetno odrade posao u državnoj bolnici. Ovo je čista pohlepa na grbači građana", kaže Nives Posedi.

Kritike su često oštre i emocionalne. "Stvarno idiotski i za pacijente i za doktore. Ovi naši ministri, ne zna se tko je konstruktivniji. Zbogom pameti", poručuje Biserka Jergović-Medić, dok Nikola Jerković retorički pita: "Čekate li i vi, ministrice, na red?"

Pacijenti nude rješenja

Pojedini komentari nude i konkretna rješenja. Snježana Lupinski upozorava na neiskorištene resurse: "Problem je što popodne naši aparati zjape prazni jer doktori koji bi to mogli raditi – rade privatno".

Slično razmišlja i Goranka Cindrić, koja predlaže povratak starog modela: "Gospođo ministrice, uvedite opet Program plus, rad do 20 sati, platite doktore i liste čekanja će se skratiti."

Na kraju, Spomenko Lončar ističe da problem leži u organizaciji sustava, a ne u pojedincima: "Čemu prozivanje liječnika? Svi oni, kao i ostali građani, imaju pravo na sekundarni posao. Problem je u kvotama. Ako je za MR dnevna kvota 20 pacijenata koje plaća HZZO, a uputi se njih 100, kako će se lista smanjiti?"

