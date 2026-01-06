Ministarstvo kreće u 'obračun' s liječnicima: Provjerili smo kako će sve funkcionirati

Ako se na neki pregled u javnom sustavu čeka dulje od 120 dana, liječnici više neće moći raditi privatno. Jasna je to novogodišnja uputa Ministarstva zdravstva čiji je cilj smanjenje dugih lista čekanja, problema koji godinama muči pacijente. Građani, međutim, u uspjeh mjere nisu uvjereni.

"Ja godinu dana čekam pregled kod fizijatra. Ne vjerujem da će se to riješiti jer nemamo dovoljno liječnika. Isti liječnik vas u bolnici naruči za tri mjeseca, a privatno primi za par dana", kaže Jasna iz Zagreba.

Ipak, ima i onih koji vjeruju da će promjene donijeti rezultate. "Vjerujem da će se liste čekanja smanjiti", kratko poručuje Danica iz Zagreba. Problemi su prisutni u gotovo svim specijalnostima. "Imam problem s očima. Kad se idem naručiti, treba mi pola godine da dobijem pregled", kaže Milka.

Dopunski rad liječnika

Trenutačno dopuštenje za dopunski rad ima oko 20 posto liječnika u Hrvatskoj.

U budućnosti će taj broj ovisiti o duljini čekanja na preglede u ustanovama u kojima rade, ali i o izvršenju dijagnostičko-terapijskih postupaka.

"Svima je u interesu da se liste čekanja smanje. One nisu problem same po sebi, nego su rezultat organizacije zdravstvene zaštite. Nadam se da će mjere Ministarstva ići u tom smjeru", kaže Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

Veće ovlasti ljekarnika

Promjene se ne zaustavljaju samo na poboljšanju lista čekanja. Od 2026. godine jača se uloga ljekarnika, koji će kroz izmjene Zakona imati veći utjecaj na terapiju pacijenata. Moći će, primjerice, izravno komunicirati s liječnicima obiteljske medicine.

"Postoje situacije u kojima se terapija može pojednostaviti ili kada je neki lijek nepotrebno propisan jer ima isto djelovanje kao drugi. Novi sustav omogućit će ljekarničke intervencije koje će optimizirati terapiju", objašnjava Mario Vrebčević, član Izvršnog odbora Hrvatske ljekarničke komore.

Zakoni koji se mijenjaju od 2026.:

Zakon o ljekarništvu

Zakon o lijekovima

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o sestrinstvu

Financijske novosti za građane

Kada govorimo o Zakonu o sestrinstvu donesen je prije 23 godine, s posljednjim izmjenama 2024.

"Medicinske sestre dobit će znatno veće ovlasti, što će posebno koristiti starijim bolesnicima. Određeni dio zdravstvene skrbi moći će se ostvariti bez čekanja na liječnika", kaže Snježana Krpeta, posebna savjetnica ministrice zdravstva za sestrinstvo.

Uz sve najavljene promjene, građane od idućeg mjeseca čeka i financijska novost. Cijena HZZO-ova dopunskog zdravstvenog osiguranja raste s devet na 15 eura.