IPC zbog jednog detalja naredio ukrajinskim paraolimpijcima da promijene odjeću

Ukrajinski sportaši na Zimskim paraolimpijskim igrama koje će se od 6. do 15. ožujka održati u Milanu i Cortini d'Ampezzo neće smjeti nositi odjeću s kartom svoje zemlje, odlučio je Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) koji to smatra političkim potezom.

Na sportskoj odjeći ukrajinskih parasportaša nacrtana je karta Ukrajine s granicama iz 1991. godine, koja uključuje i Krim te sadašnje teritorije koje je okupirala Rusija.

"Prema pravilima IPC-a za odjeću za Paraolimpijske igre, zabranjeni su tekstovi nacionalnih himni, motivacijske riječi i politički ili javni slogani koji se odnose na nacionalni identitet," objavio je IPC.

Alternativna sportska odjeća osigurana je u roku od 24 sata i odobrena od strane Međunarodnog paraolimpijskog odbora, rekao je glavni direktor za brend i komunikacije IPC-a Craig Spence.

"Međunarodni paraolimpijski odbor rekao je, ne, ne, ne, ovo neće ići. Tvrdili su da je oprema politička," rekao je predsjednik Ukrajinskog paraolimpijskog odbora Valerij Suškevič u razgovoru za nacionalne medije.

Suškevič je sportsku odjeću opisao kao lijepu i simboličnu, dodajući da je "vrlo jasno vikala da Ukrajina postoji u svijetu i Europi sa svim svojim teritorijima, bez ruske okupacije".

Trenirke je dizajnirao ukrajinski modni dizajner Viktor Anisimov, koji je također kreirao sportsku opremu ukrajinskog tima za ljetne Paraolimpijske igre 2024. godine.

Ukrajinski reprezentativac u skeletonu Vladislav Geraskevič, koji je diskvalificiran na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama zbog nošenja kacige koja je prikzala više od 20 ukrajinskih sportaša koji su poginuli u ruskoj agresiji, odluku IPC-a je nazvao "sramotnom".

Ukrajina je već najavila bojkot ceremonije otvaranja ZPOI u petak u Veroni nakon što je IPC dopustio ruskim i bjeloruskim sportašima da se natječu pod njihovim zastavama i uz njihove nacionalne himne.

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'