Karlo ne odustaje od Nuše: 'Ponovo ću te zagrijati'
Tijekom spoja koji je trebao razjasniti njihov odnos, 'Gospodin Savršeni' Karlo je odlučio suočiti Nušu s pitanjem koje ga muči.
'Gospodina Savršenog' Karla je zanimalo zašto se Nuša odjednom 'ohladila' i distancirala. Nušin odgovor bio je izravan. Priznala je kako je imala iznimno pozitivan spoj s drugim Savršenim, Petrom, te se odlučila usredotočiti na taj odnos. Kao glavni razlog navela je nedostatak Karlove inicijative i osjećaj da nije dovoljno zainteresiran za nju.
Njezina neodlučnost nije prošla nezapaženo ni u vili, gdje su je druge djevojke otvoreno komentirale. Ipak, čini se da Karlo nije spreman tako lako odustati. Nakon što je saslušao njezino objašnjenje kako se 'ohladila', samouvjereno joj je poručio: 'Ponovo ćemo te zagrijati'.
