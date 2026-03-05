FREEMAIL
'Gospodin Savršeni' /

Karlo ne odustaje od Nuše: 'Ponovo ću te zagrijati'

Karlo ne odustaje od Nuše: 'Ponovo ću te zagrijati'
Foto: voyo

Tijekom spoja koji je trebao razjasniti njihov odnos, 'Gospodin Savršeni' Karlo je odlučio suočiti Nušu s pitanjem koje ga muči.

5.3.2026.
13:09
Hot.hr
voyo
'Gospodina Savršenog' Karla je zanimalo zašto se Nuša odjednom 'ohladila' i distancirala. Nušin odgovor bio je izravan. Priznala je kako je imala iznimno pozitivan spoj s drugim Savršenim, Petrom, te se odlučila usredotočiti na taj odnos. Kao glavni razlog navela je nedostatak Karlove inicijative i osjećaj da nije dovoljno zainteresiran za nju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Njezina neodlučnost nije prošla nezapaženo ni u vili, gdje su je druge djevojke otvoreno komentirale. Ipak, čini se da Karlo nije spreman tako lako odustati. Nakon što je saslušao njezino objašnjenje kako se 'ohladila', samouvjereno joj je poručio: 'Ponovo ćemo te zagrijati'.

Karlo ne odustaje od Nuše: 'Ponovo ću te zagrijati'
Foto: voyo

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo sedam dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.

VoyoGospodin SavršeniNova Epizoda
