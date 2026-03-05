FREEMAIL
OŠTRO /

Poznati političar o situaciji u Hajduku: 'Nema onog koga ova sredina neće samljeti i odbaciti kao smeće'

Poznati političar o situaciji u Hajduku: 'Nema onog koga ova sredina neće samljeti i odbaciti kao smeće'
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pokušavam zamisliti navijače Athletic Bilbaoa kako gaze svoje igrače pred derbi s Realom ili kakav bi rezultat postigao Bodo/Glimt da ga je morao stvoriti u ovoj sredini

5.3.2026.
15:55
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević javio se na svom Facebook profilu nakon još jedne razočaravajuće utakmice za navijače Hajduka.

"Jedan od razloga neuspjeha Hajduka kroz sve ove godine je i sredina u kojoj se nalazi. Koliko god euforična i energična bila u pobjedama još više je destruktivna i toksična kada na red dođu porazi.

Nema te osobe u klubu, upravi ili na terenu kojeg ova sredina pa nekad i sam klub neće samljeti i odbaciti kao zadnje smeće. Bez iznimke. Sve da bi mogli vlastite frustracije izliječiti na pojedincu zbog rezultata u kolektivnom sportu.

Nijedan predsjednik kluba nije valjao, ni jedan nadzorni odbor, nijedan sportski direktor, nijedan trener, nijedan igrač. Iznimka je Marko Livaja za kojeg je vjerojatnije da ga to tek čeka, nego da je iznimka od pravila.

Prošle godine pokopali smo Lučića, sad je na redu Krovinović. Filip Krovinović koji se učlanio u Hajduk 2018. godine dok je bio igrač Benfice. Ne kao igrač koji je potpisao za Hajduk, jer to je bilo tek u ljeto 2021. godine kad je mogao birati i neke atraktivnije destinacije, već kao navijač koji u tom trenutku nije ni znao da će ikada zaigrati za Hajduk. Zašto to govorim? Jer to znači da Krovinović svaku pobjedu i svaki poraz proživljava isto kao i mi. Kao navijač. Čak i gore ukoliko nekom svojom greškom doprinese porazu.

I sad pokušavam zamisliti navijače Athletic Bilbaoa kako gaze svoje igrače pred derbi s Real Madridom. Pokušavam zamisliti kakav bi rezultat postigao Bodo/Glimt da ga je morao stvoriti u ovoj sredini.

Ne znam za vas, al drago mi je vidit na terenu igrače koji igraju za klub za koji navijaju. Kad im to nije samo ispunjavanje stavke ugovora. I znam da će poginit ako treba u nedjelju. Ajmo Bijeli!," napisao je Ivošević koji je često posjećuje utakmice Hajduka.

Bojan IvoševićHajdukHnl
