Luka Vušković za RTL Danas: 'Svaka opcija je dobar put za mene, ne trebam puno razmišljati'

Reporter RTL Danas Boris Jovičić javio se uživo s priprema hrvatske reprezentacije u Rijeci. Vatrenima se pridružio kapetan Luka Modrić kojemu ovoga ljeta istječe ugovor s Milanom i njegova budućnost je neizvjesna.

"Ne razgovara se samo u Rijeci, razgovara se diljem cijele Europe što će napraviti Luka Modrić nakon Svjetskog prvenstva. Mi novinari ovdje koji pratimo reprezentaciju nekako smo složni u jednome - da će teško Svjetsko prvenstvo biti njegov 'last dance'. Prvenstveno zbog toga što nije imao uspješnu epizodu u Milanu, u zadnjem kolu su ispustili to četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka i nekako je teško zamisliti da bi se Luka Modrić, pod navodnicima, mogao oprostiti od nogometa kao gubitnik. Nekako je to najizglednije da bi se možda mogla produžiti još jedna sezona u Milanu. Naravno, tu je puno interesenata. Istina je da nije ovo specifična situacija za Luku koji je dosad uvijek i redovito prije Svjetskog prvenstva, odnosno velikih natjecanja, imao riješenu svoju situaciju po pitanju ili ugovora ili nove destinacije. Jedan od interesenata je i Florentino Perez, dugovječni predsjednik Real Madrida koji mu je praktički pokazao otvorena vrata kluba, pogotovo što se tiče sportskog sektora i doslovno mu je dao mig i rekao - Luka biraj poziciju na kojoj želiš biti", otkrio je Jovičić.

No, nije samo Luka tema. Naravno, svima je najzanimljivija, ali jedna od onih koji možda još više puni medijske stupce je pitanje budućnosti Luke Vuškovića. Mladi hrvatski, 19 godišnji stoper oduševio je Europu. Puno velikih klubova se interesira za njega. Izvješena je i neka cifra od oko 80 milijuna eura, što je ovdje u samom vrhu onih rekordnih transfera po pitanju stopera u svijetu. Mi smo danas s njim razgovarali oko svih aktualnih tema.

Dosad smo govorili o napadačima i veznim igračima, ali izbornik je samo istaknuo kako će se obrana igrati do iznemoglosti. Naravno, to je tvoja linija koju će trebati držati kako gledaš na to sve što je on rekao i kako bi to trebalo izgledati s tri obrambena.

"Mislim da se u današnjem nogometu, pogotovo obrana, igra baš puno. Za dobru utakmicu moraš imati ili clean sheet ili primati malo golova. I mi smo tu, 'ajmo reći, glavni. Ali, prvo kreće od njih gore, tako da svi skupa moramo igrati obranu i samo tako možemo dobivati utakmice.", rekao je Vušković na početku razgovora.

Bliži se tvoje prvo veliko natjecanje. Jesi li uzbuđen? Postoji li treba? Je li sve došlo prebrzo za tebe ili jednostavno već s 19 godina imaš osjećaj da je to na pravom putu?

"Pa i uzbuđen sam i imam osjećaj da sam na pravom putu i stvarno sam sretan što imam mogućnost biti na Svjetskom s ovakvim igračima kao što ih mi imamo i jedva čekam prvu utakmicu."

Nakon sjajne sezone u HSV u, naravno, puno se piše o tome gdje ćeš nastaviti karijeru. S Tottenhamom si vezan ugovorom, ali rekao si da bi jednu sezonu volio odigrati s bratom. To bi se moglo dogoditi na jesen. Jesi li skloniji HSV-u U toj opciji ili zovu velikana koji se sada pojavljuju na radaru?

"Pa iskreno ne znam još ništa. Nisam ništa pričao ni s klubovima ni s agentima, tako da sam samo fokusiran sada na Svjetsko, pa nakon Svjetskoga što se desi, mislim da je svaka opcija dobar put za mene, tako da ne trebam ništa puno razmišljati."

Sigurno se pratio i Hajduk i njihovu sezonu. Sezona stabilizacije u kojoj je tvoj transfer odigrao veliku ulogu. Je li Hajduk na pravom putu?

"Pa iskreno mislim da nije bila najbolja sezona jer znam što Hajduk može i što mora biti. Nadam se da će od iduće sezone biti bolje, a drago mi je što je ova sezona, ajmo reći, izvela tako puno mladih igrača i što su oni imali dosta minuta i mislim da je to jedna velika pozitiva ove sezone."

I za kraj - idealan scenarij za nekih mjesec i pol dana?

"Pa ne znam. Prvo se moramo pripremiti za Englesku najbolje je moguće, pa što bude na kraju bit će."

