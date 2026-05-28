JOŠ SAMO SP /

Španjolci: Gotovo je, Modrić ide u mirovinu i prihvaća novu poziciju

Španjolci: Gotovo je, Modrić ide u mirovinu i prihvaća novu poziciju
Foto: Mairo Cinquetti/Alamy/Profimedia

Podsjetimo, Modrićeva najveća želja bila je odigrati još jednu sezonu s Milanom u Ligi prvaka

28.5.2026.
18:06
Sportski.net
Španjolski mediji, točnije, madridski Diario AS objavio je kako će Luka Modrić završiti igračku karijeru nakon što s Hrvatskom odradi Svjetsko prvenstvo ovoga ljeta. 

Oni pišu kako je već poznato i da će Modrić nakon mirovine prihvatiti poziciju u Real Madridu. "Modrić je oduvijek pokazivao duboku strast prema svakom aspektu igre, a mnogi u Madridu vjeruju da bi uspio u ulozi direktora ili savjetnika. Bilo da je sportski direktor, konzultant ili viši rukovoditelj, nogometno znanje i globalno poštovanje hrvatske zvijezde učinili bi ga prirodnim izborom. I možda najvažnije, madridski navijači ga i dalje obožavaju", piše AS.

Podsjetimo, Modrićeva najveća želja bila je odigrati još jednu sezonu s Milanom u Ligi prvaka, ali Milan nije izborio elitno nogometno natjecanje pa je sada Modrić bliže mirovini nakon SP-a.

Prvu utakmicu Hrvatska će igrati protiv Engleske 17. lipnja. Zatim slijede okršaji s Panamom i Ganom, a nadamo se da će Modrićeva karijera potrajati što duže jer bi to značilo da će Hrvatska ići daleko na SP-u.

Luka ModrićAc MilanReal MadridHrvatska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
