Španjolci: Gotovo je, Modrić ide u mirovinu i prihvaća novu poziciju

Španjolski mediji, točnije, madridski Diario AS objavio je kako će Luka Modrić završiti igračku karijeru nakon što s Hrvatskom odradi Svjetsko prvenstvo ovoga ljeta.

Oni pišu kako je već poznato i da će Modrić nakon mirovine prihvatiti poziciju u Real Madridu. "Modrić je oduvijek pokazivao duboku strast prema svakom aspektu igre, a mnogi u Madridu vjeruju da bi uspio u ulozi direktora ili savjetnika. Bilo da je sportski direktor, konzultant ili viši rukovoditelj, nogometno znanje i globalno poštovanje hrvatske zvijezde učinili bi ga prirodnim izborom. I možda najvažnije, madridski navijači ga i dalje obožavaju", piše AS.

Podsjetimo, Modrićeva najveća želja bila je odigrati još jednu sezonu s Milanom u Ligi prvaka, ali Milan nije izborio elitno nogometno natjecanje pa je sada Modrić bliže mirovini nakon SP-a.

Prvu utakmicu Hrvatska će igrati protiv Engleske 17. lipnja. Zatim slijede okršaji s Panamom i Ganom, a nadamo se da će Modrićeva karijera potrajati što duže jer bi to značilo da će Hrvatska ići daleko na SP-u.