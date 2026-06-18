Svećenik (63) sa sjevera zemlje osuđen na gotovo četiri godine zatvora zbog podvođenja maloljetnika

Prošlog proljeća 63-godišnji svećenik uhićen je pod sumnjom da je na sjeveru Hrvatske podvodio maloljetnike. Svećenik je odmah pritvoren, a nakon godinu dana suočio se s nepravomoćnom presudom, koju je dočekao na slobodi uz niz mjera opreza.

Na Općinskom sudu u Čakovcu 63-godišnjak je zbog četiri djela podvođenja djeteta nepravomoćno osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora, doznaje Jutarnji list.

Osim toga, produljene su mu i mjere opreza. Ne smije napuštati mjesto boravišta, kuću za svećenike u sklopu jednog Caritasova doma. Također se ne smije približavati žrtvi na manje od 100 metara niti uspostavljati kontakt s maloljetnikom.

Izvršavanjem navedenih mjera i dalje će se baviti policija u dva grada središnje Hrvatske, a izrečenih se mjera od listopada prošle godine uredno pridržava.

Crkva mu je odredila privremenu mjeru zabrane vršenja župničke službe te je do okončanja sudskog postupka izmješten iz župnog dvora, a aktivirana mu je i zabrana javnog vršenja svećeničke službe.

Negirao krivnju

Tijekom sudskog postupka, koji je bio zatvoren za javnost, negirao je krivnju. Ispitan je niz svjedoka i proveden niz dokaza, no svećenik je iskaze doveo u pitanje smatrajući ih nedosljednima.

Sud njegovoj obrani nije povjerovao, smatrajući da je pokazao visok stupanj kriminalne volje, upornosti te bezobzirnosti i bešćutnosti.

Istraga započela krađom

Istražitelji su počeli istraživati ovaj slučaj kada je svećenik prijavio policiji da su ga 16. travnja prošle godine kod hidroakumulacijskog jezera u Međimurju opljačkala trojica mladića, stari 23, 25 i 27 godina. Oni su mu ukrali mobitel i nekoliko stotina eura koje je imao kod sebe.

Nakon što je policija stupila u kontakt s lopovima, otkrili su da je jedan od mladića sa svećenikom trebao imati spolni odnos u zamjenu za novac kod jezera, ali su se predomislili.

Iz Općinskog suda u Čakovcu poručili su kako nepravomoćna presuda još nije službeno donesena te da je postupak u tijeku. Međutim, Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je na upit Jutarnjeg lista o tome je li presuda donesena i hoće li se na nju žaliti, neizravno dalo do znanja da je odluka ipak donesena.

"Slobodni smo vas obavijestiti kako ovo državno odvjetništvo nije zaprimilo pisani otpravak prvostupanjske presude te da će, po primitku pisanog otpravka, uslijediti odluka o tome hoće li se protiv prvostupanjske presude podnositi žalba", odgovorili su Jutarnjem iz čakovečkog tužiteljstva.