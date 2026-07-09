Ozlijeđen radnik na pilani u Požegi: Zadobio je udarac u glavu

U pogonu pilane tvrtke Spin Valis u Požegi u četvrtak je ozlijeđen radnik tijekom obavljanja poslova čišćenja.

Prema informacijama Policijske uprave požeško-slavonske, nesreća se dogodila u industrijskom pogonu u Industrijskoj ulici, gdje je djelatnik prilikom čišćenja metalne ventilacijske cijevi zadobio udarac u glavu.

Na mjesto događaja stigla je hitna medicinska pomoć, koja je ozlijeđenog radnika prevezla u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći.

Policija će očevidom utvrditi sve okolnosti nesreće.