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Ozlijeđen radnik na pilani u Požegi: Zadobio je udarac u glavu

Ozlijeđen radnik na pilani u Požegi: Zadobio je udarac u glavu
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL, ilustracija

Nesreća se dogodila u industrijskom pogonu

9.7.2026.
12:07
danas.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL, ilustracija
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U pogonu pilane tvrtke Spin Valis u Požegi u četvrtak je ozlijeđen radnik tijekom obavljanja poslova čišćenja.

Prema informacijama Policijske uprave požeško-slavonske, nesreća se dogodila u industrijskom pogonu u Industrijskoj ulici, gdje je djelatnik prilikom čišćenja metalne ventilacijske cijevi zadobio udarac u glavu.

Na mjesto događaja stigla je hitna medicinska pomoć, koja je ozlijeđenog radnika prevezla u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći.

Policija će očevidom utvrditi sve okolnosti nesreće.

PolicijaHitna PomoćPožega
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