Policija otkrila detalje nesreće u kojoj je poginuo vozač (84) traktora

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko podneva dogodila u Rajsavcu kod Požege na državnoj cesti D51 smrtno je stradao 84-godišnji vozač traktora, izvijestila je požeška policija. Prema policijskom izvješću, 84-godišnjak je upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom s pridodanim poljoprivrednim priključkom, iako mu je istekla vozačka dozvola.

Nesreća se dogodila oko 12.05 sati kada se vozač uključivao u promet s autobusnog ugibališta te skretao ulijevo prema kolnom ulazu, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. U tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao teretni automobil kojim je upravljao 64-godišnjak.

Došlo je do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice, nakon čega se traktor prevrnuo i završio u kanalu. Vozač je traktora poginuo na mjestu nesreće. Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće državna cesta D51 bila je zatvorena za promet od 12.20 do 16.45 sati, a vozila su preusmjeravana na alternativne pravce. Policija je najavila podnošenje posebnog izvješća nadležnom državnom odvjetništvu.