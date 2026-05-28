FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA KOD RAJSAVCA /

Policija otkrila detalje nesreće u kojoj je poginuo vozač (84) traktora

Policija otkrila detalje nesreće u kojoj je poginuo vozač (84) traktora
×
Foto: Požega.eu

Nesreća se dogodila oko 12.05 sati kada se vozač uključivao u promet s autobusnog ugibališta te skretao ulijevo prema kolnom ulazu

28.5.2026.
21:58
Tajana Gvardiol
Požega.eu
VOYO logo
VOYO logo

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko podneva dogodila u Rajsavcu kod Požege na državnoj cesti D51 smrtno je stradao 84-godišnji vozač traktora, izvijestila je požeška policija. Prema policijskom izvješću, 84-godišnjak je upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom s pridodanim poljoprivrednim priključkom, iako mu je istekla vozačka dozvola.

Nesreća se dogodila oko 12.05 sati kada se vozač uključivao u promet s autobusnog ugibališta te skretao ulijevo prema kolnom ulazu, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. U tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao teretni automobil kojim je upravljao 64-godišnjak.

Došlo je do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice, nakon čega se traktor prevrnuo i završio u kanalu. Vozač je traktora poginuo na mjestu nesreće. Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće državna cesta D51 bila je zatvorena za promet od 12.20 do 16.45 sati, a vozila su preusmjeravana na alternativne pravce. Policija je najavila podnošenje posebnog izvješća nadležnom državnom odvjetništvu.

Prometna NesrećaTraktorPožega
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike