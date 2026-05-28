Potresni prizori tragedije u Slavoniji: Vozač traktora poginuo pred vlastitom kućom

Muškarac (84) u četvrtak je prije podneva poginuo pred vlastitom kućom u mjestu Rajsavac kod Požege.

Kako doznaje portal pozega.eu, 84-godišnjak je u traktoru bio parkiran na autobusnoj stanici pred svojom kućom.

U trenutku kada ga je počeo zaobilaziti kamion, muškarac je pomaknuo traktor i zabio se u stražnji dio kamiona.

Završio u kanalu

Traktor se prevrnuo i završio u putnom kanalu, a 84-godišnjak je umro na mjestu.

Cesta je zatvorena za promet, a policija obavlja očevid koji bi trebao utvrditi više detalja tragedije.