Jamie Oliver izgubio je kilograme manjim unosom samo jedne namirnice: 'Jeo sam puno, čak i više'

Jamie Oliver, jedan od najpoznatijih kuhara na svijetu, koji je 27. svibnja proslavio 50. rođendan, posljednjih je godina prošao kroz nevjerojatnu fizičku transformaciju. Mnogi su se pitali kako je uspio izgubiti oko 12 kilograma u relativno kratkom vremenu. Njegova tajna nije u rigoroznoj dijeti ili gladovanju, već u promišljenim promjenama koje svatko može primijeniti.

Manje mesa, više povrća - ključ uspjeha

Iako bi mnogi očekivali kompliciranu formulu, Oliverova metoda zapravo je vrlo jednostavna. Priznao je da je napravio nekoliko manjih prilagodbi u prehrani, ali ključna promjena bila je smanjenje unosa jedne specifične skupine namirnica. "Smanjio sam meso, pojačao povrće, više sam spavao i više se kretao", objasnio je u intervjuu.

Osim što je drastično smanjio konzumaciju mesa, slavni kuhar usredotočio se na cjelokupni unos zdravijih namirnica. Jednom kada je počeo birati hranjivije opcije i pripremati obroke bogate nutrijentima, primijetio je gotovo trenutnu razliku, prenosi Mirror.

"Izgubio sam 12 kilograma prilično brzo, a to nisam postigao gladovanjem. Jeo sam puno, čak i više nego što sam bio naviknut", objasnio je Jamie, ističući da tajna nije u količini, već u kvaliteti hrane. Njegov glavni trik bio je zamijeniti velike porcije mesa još većim porcijama raznolikog povrća. Ovakav pristup, poznat kao fleksitarijanstvo, postao je globalni trend, a temelji se na prehrani koja je uglavnom biljnog podrijetla, ali povremeno uključuje i meso.

Dvije namirnice koje su ubrzale proces

Jamie je također otkrio koje su mu namirnice postale omiljeni saveznici u održavanju tjelesne težine. Prva od njih su orašasti plodovi, koje često koristi kao međuobrok.

"Zbog njih imate upola manju vjerojatnost da doživite srčani udar. Dajte ih i svojoj djeci", preporučio je. Ipak, stručnjaci poput onih iz britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS) napominju da su orašasti plodovi, iako bogati vlaknima, također puni masnoća, pa ih treba jesti umjereno. Preporuka je konzumirati malu šaku nezasoljenih orašastih plodova dnevno.

Druga namirnica koja je, prema njegovim riječima, ubrzala cijeli proces bile su morske alge. "Mislio sam da su morske alge nešto što jedu hipiji i svjetski putnici, ali naši preci su ih jeli. Pune su joda i najhranjivije su povrće na svijetu", objasnio je.

Promjena životnih navika bila je nužna

Oliverova transformacija nije se zaustavila samo na prehrani. Shvatio je da mora promijeniti i druge životne navike, uključujući smanjenje unosa alkohola i davanje prioriteta kvalitetnom snu.

"Prosječan Britanac pije alkohol. Ne govorim vam što da radite, ali moj je ritam sada takav da pijem samo vikendom. Radi se o svjesnosti i spoznaji da radite nešto dobro za sebe", rekao je. Osim toga, nedavno je priznao kako se godinama borio s kroničnom neispavanošću, spavajući samo tri do četiri sata noću, što je nazvao "stvarno opasnim" zdravstvenim problemom koji je odlučio riješiti.

Odluku o mršavljenju donio je nakon što je shvatio koliko je njegov stil života postao nezdrav. "Shvatio sam da nisam proveo puno vremena brinući se o sebi. Vratio sam se u školu i počeo studirati nutricionizam, putovao sam u dijelove svijeta gdje ljudi žive najdulje i počeo proučavati njihov način života. To je bilo nevjerojatno putovanje", ispričao je.

Motivacija je proizašla i iz ozbiljnih zdravstvenih problema. U intervjuu 2024. godine priznao je da se četiri godine bori s posljedicama triju iskliznuća diska u leđima. "Sve se svodi na upravljanje boli. Moj posao mi ne dopušta da ne radim. Imao sam tjedne u kojima sam mogao stajati samo 40 sekundi u komadu."

Njegov pristup pokazuje da mršavljenje ne mora biti muka. Umjesto izgladnjivanja, Jamie Oliver odabrao je put bogatije i raznovrsnije prehrane, boljeg sna i umjerenosti u svemu, dokazavši da je održiva promjena životnog stila najbolji recept za dugoročno zdravlje.

