FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČEKUJE SE STRIPTIZ /

Moto susret Fić digao prašinu: Pornoglumica Sweet Mery nastupa u Prelogu

Moto susret Fić digao prašinu: Pornoglumica Sweet Mery nastupa u Prelogu
×
Foto: emedjimurje

Moto susret “Fić” u Prelogu ove godine donosi bogat glazbeni i zabavni program, uz defile motorista i nastupe bendova Belfast Food i Tortura, ali i najavljeni kontroverzni nastup koji je privukao posebnu pažnju javnosti

28.5.2026.
17:36
Hot.hr
emedjimurje
VOYO logo
VOYO logo

Nije tajna da Grad Prelog i Turistička zajednica Grada Preloga kontinuirano pružaju podršku udrugama i društvima koja djeluju na njihovom području, posebno onima koji svojim radom doprinose razvoju turizma, gospodarstva te jačanju prepoznatljivosti identiteta grada. 

Manifestacije poput Fletnih i steklih, brojnih biciklijada, Kros lige, Polarne lige ili Divljeg triatlona tek su dio događanja koja se održavaju uz podršku Grada i/ili Turističke zajednice.

Među njima je i Moto susret “Fić”, koji Udruga motorista MK Ren Ban iz Preloga organizira već 25 godina zaredom. Na promotivnim materijalima događaja istaknuti su grb Grada Preloga te logotipi Turističke zajednice Međimurske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Na Marini Prelog 6. lipnja posjetitelje očekuje bogat program – uz tradicionalni defile motorista, nastupit će bendovi Belfast Food i Tortura, a događaj se održava uz potporu Grada Preloga i Turističke zajednice.

Ipak, posebnu pažnju privukao je jedan gost programa, piše emedjimurje – međimurska glumica u filmovima za odrasle Marija Zadravec, poznatija kao Sweet Mery, koja bi prema najavi trebala izvesti striptiz na pozornici s istaknutim natpisom “GRAD PRELOG”.

A tko financijski podupire njezin nastup? 

Direktor Turističke zajednice Grada Preloga Marko Židov u kratkom odgovoru pojasnio je: “Grad Prelog sufinancira nastup Belfast Fooda, dok Turistička zajednica sudjeluje u financiranju predgrupe Tortura. Za ostale troškove potrebno je kontaktirati MK Ren Ban, budući da su oni organizatori događaja.”

Dodao je i kako ga je naše pitanje iznenadilo jer, kako tvrdi, nije bio upoznat s nastupom spomenute izvođačice.

Ne ulazeći u pitanje samog nastupa Sweet Mery, ostaje otvorena rasprava o tome uklapa li se sadržaj poput striptiza u turističku i javnu ponudu grada poput Preloga.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonela se nakon 10 godina u Švedskoj vratila kući: Jedna stvar bila je prekretnica za mladu obitelj

PornoglumicaMeđimurje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike