Moto susret Fić digao prašinu: Pornoglumica Sweet Mery nastupa u Prelogu

Nije tajna da Grad Prelog i Turistička zajednica Grada Preloga kontinuirano pružaju podršku udrugama i društvima koja djeluju na njihovom području, posebno onima koji svojim radom doprinose razvoju turizma, gospodarstva te jačanju prepoznatljivosti identiteta grada.

Manifestacije poput Fletnih i steklih, brojnih biciklijada, Kros lige, Polarne lige ili Divljeg triatlona tek su dio događanja koja se održavaju uz podršku Grada i/ili Turističke zajednice.

Među njima je i Moto susret “Fić”, koji Udruga motorista MK Ren Ban iz Preloga organizira već 25 godina zaredom. Na promotivnim materijalima događaja istaknuti su grb Grada Preloga te logotipi Turističke zajednice Međimurske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Na Marini Prelog 6. lipnja posjetitelje očekuje bogat program – uz tradicionalni defile motorista, nastupit će bendovi Belfast Food i Tortura, a događaj se održava uz potporu Grada Preloga i Turističke zajednice.

Ipak, posebnu pažnju privukao je jedan gost programa, piše emedjimurje – međimurska glumica u filmovima za odrasle Marija Zadravec, poznatija kao Sweet Mery, koja bi prema najavi trebala izvesti striptiz na pozornici s istaknutim natpisom “GRAD PRELOG”.

A tko financijski podupire njezin nastup?

Direktor Turističke zajednice Grada Preloga Marko Židov u kratkom odgovoru pojasnio je: “Grad Prelog sufinancira nastup Belfast Fooda, dok Turistička zajednica sudjeluje u financiranju predgrupe Tortura. Za ostale troškove potrebno je kontaktirati MK Ren Ban, budući da su oni organizatori događaja.”

Dodao je i kako ga je naše pitanje iznenadilo jer, kako tvrdi, nije bio upoznat s nastupom spomenute izvođačice.

Ne ulazeći u pitanje samog nastupa Sweet Mery, ostaje otvorena rasprava o tome uklapa li se sadržaj poput striptiza u turističku i javnu ponudu grada poput Preloga.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonela se nakon 10 godina u Švedskoj vratila kući: Jedna stvar bila je prekretnica za mladu obitelj