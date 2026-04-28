Otvorila OnlyFans i pomela sve: Glumica iz 'Američke pite' u 7 dana zaradila vrtoglavu cifru

Glumica Shannon Elizabeth, koju publika pamti po ulozi u kultnom filmu 'Američka pita', uspješno je zakoračila u novo životno i poslovno poglavlje. Prema pisanju magazina People, 52-godišnja glumica otvorila je OnlyFans i samo u prvom tjednu na zaradila je više od sedam znamenki, odnosno više od milijun dolara.

Izvor blizak glumici tvrdi da Shannon na toj platformi “gradi potpuno novo ime za sebe”, a zanimljivo je da sadržaj koji objavljuje ne uključuje potpunu golotinju.

“Presretna je jer sada sama preuzima kontrolu i može biti u izravnom kontaktu sa svojim obožavateljima”, rekao je izvor.

Novi početak nakon razvoda

Elizabeth je svoj OnlyFans profil pokrenula 16. travnja, a istog je dana, daleko od očiju javnosti, podnijela zahtjev za razvod od supruga Simona Borcherta, s kojim je bila u braku od 2021. godine.

“Sad kad je ponovno slobodna, želi si dati malo više slobode i biti pomalo divlja”, rekao je izvor tada, dodajući da je razlaz još vrlo svjež.

Opis na njezinom OnlyFans profilu otkriva što fanovi mogu očekivati:

“Ovdje ćete vidjeti onu moju stranu koja nikad nije završila u filmovima — zaigraniju, spontaniju i potpuno nefiltriranu.”

Dodala je i intrigantnu poruku:

“Ako ste se ikad pitali kakva sam doista... uskoro ćete saznati.”

‘Hollywood je kontrolirao moju priču’

Glumica je otvoreno progovorila o razlozima zašto se odlučila pridružiti OnlyFansu, nazivajući platformu — budućnošću.

“Cijelu sam karijeru provela u Hollywoodu, gdje su drugi kontrolirali narativ i ishod moje karijere”, rekla je Shannon za People.

“Ovo novo poglavlje znači promijeniti to, pokazati jednu senzualniju stranu koju nitko nije vidio i biti bliže svojim fanovima”, poručila je.

Od ‘Američke pite’ do digitalne zvijezde

Elizabeth je devedesetih i početkom 2000-ih bila jedna od najpoželjnijih holivudskih glumica, a proslavila se ulogom Nadie u 'Američjoj piti'. Danas, više od dva desetljeća kasnije, očito pronalazi novi način da ostane relevantna - i pritom ozbiljno zarađuje.

Ako je suditi po startu, Shannon Elizabeth na OnlyFansu tek je počela.

