Fatalna brineta iz 'Američke pite' otvorila OnlyFans: Od pokera i spašavanja nosoroga do skidanja

Seks-simbol početka 2000-ih, glumica Shannon Elizabeth (52), najpoznatija po ulozi fatalne Nadije u kultnoj komediji “Američka pita”, ponovno je u fokusu javnosti. Nekadašnja holivudska ljepotica, koju su godinama smatrali jednom od najzgodnijih žena na svijetu, otvorila je profil na platformi OnlyFans, gdje će svojim obožavateljima ponuditi ekskluzivan sadržaj.

Elizabeth je tijekom godina iznenađivala brojnim zaokretima, od glumačke karijere i statusa seks-bombe, preko ozbiljnog bavljenja pokerom, pa sve do preseljenja u Afriku gdje se posvetila zaštiti životinja, posebice nosoroga. Upravo zato njezin ulazak u svijet OnlyFansa mnoge ne ostavlja ravnodušnima: dok jedni ističu da je riječ o još jednom hrabrom potezu žene koja kontrolira vlastiti imidž, drugi se pitaju kako se spojio život aktivistice i glamur platforme za odrasle.