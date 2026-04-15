Luda koreografija i sila legendi u ložama: Pogledajte nestvarne scene s neponovljive utakmice

Paris Saint-Germain i Bayern Munchen, te Atletico Madrid i Arsenal igrat će u polufinalu nogometne Lige prvaka.

Nakon što su PSG i Atletico Madrid u utorak izborili plasman u polufinale, večeras su im se pridružili Bayern i Arsenal.

Bayern je u Madridu porazio Real sa 2-1, a potom u Munchenu u fantastičnom dvoboju slavio sa 4-3, dok je Arsenal u Londonu odigrao 0-0 protiv Sporting nakon slavlja 1-0 u Lisabonu.

Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, odigrali su Bayern i Real Madrid. "Kraljevski klub" je tri puta vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Bio je to čak 30. međusobni europski susret Bayerna i Reala. Niti jedna dva druga kluba nemaju toliko europskih okršaja..... Sada oba kluba imaju po 13 pobjeda uz četiri remija.

Počelo je fantastično za goste. Real je poveo već nakon 34 sekunde susreta. Neuer je krivo ispucao loptu dodavši je do Arde Gulera koji je sa 30-tak metara pogodio u praznu mrežu za vodstvo gostiju i izjednačenje ukupnog rezultata na 2-2.

No, Bayern je brzo odgovorio preko Aleksandra Pavlovića. Joshua Kimmich je ubacio iz kornera, a Pavlović gotovo na crti glavom zabio za 1-1 iskoristivši Luninovu pogrešku. U 27. minuti i Kimmich se mogao upisati među strijelce, no Lunin je ovoga puta odlično reagirao.

Dvije minute kasnije Real stiže do nove prednosti. Ponovo je strijelac bio Guler. ovoga puta mladi turski talent postigao sjajan gol iz slobodnog udarca. Radost gostiju niti ovoga puta nije dugo trajala. U 38. minuti je Harry Kane zabio za 2-2, postogavši svoj 50. gol ove sezone u dresu bavarskog velikana.

Samo tri minute kasnije Vinicius je uzdrmao gredu, a u 43. minuti Real je i treći put poveo. Bila je to brza kontra španjolskog sastava, Vinicius je povukao, gurnuvši do Kylana Mbappea koji je zabio za 3-2. Domaćin je tražio intervenciju VAR-a zbog mogućeg prekršaja nad Josipom Stanišićev pred drugim vratima, ali nije bilo promjene sudačke odluke.

Stanišić je u poluvremenu ostao u svlačionici, a umjesto njega u igru je ušao Alphonso Davies. Prvu veliku priliku u nastavku imali su gosti u 55. minuti, Mbappe je mogao zabiti i četvrti Realov gol, no njemački vratar je sjajno reagirao. Neuer je zaustavio i udarac Valverdea u 66. minuti. Dvije minute kasnije na suprotnoj strani je odlično pucao Olise, ali je Realov vratar izbacio loptu u korner.

U 75. minuti nakon Oliseova ubačaja opasno je pucao Upamecano, ali preko gola. U finišu utakmice Real je ostao s igračem manje nakon što je Camavinga zaradio dva žuta kartona u razmaku od osam minuta. Francuski veznjak je ušao u igru u 62. minuti, u 78. je prvi put "požutio", a osam minuta kasnije je dobio i drugi žuti. Samo tri minute kasnije Luis Diaz je zabio za 3-3 sjajno pogodivši sa 20-tak metara za veliko slavlje u Munchenu. Točku na "i" stavio je Olise u četvrtoj minuti nadoknade za konačnih 4-3.

Fantastičnu utakmicu pratila je i fantastična atmosfera na tribinama krcate Allianz Arene. Od koreografije na početku susreta do cijele sile legendi u ložama stadiona.