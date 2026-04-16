Glamur na splitskoj premijeri: Povratak klasika nakon 25 godina okupio elitu, evo tko je sve bio

Svečana premijera opere Ero s onoga svijeta u Hrvatskom narodnom kazalištu Split okupila je brojna poznata lica iz društvenog i kulturnog života, koji su svojim dolaskom uveličali ovu dugo očekivanu večer.

Povratak jednog od najvoljenijih djela hrvatske operne baštine, nakon čak 25 godina, izazvao je velik interes, pa ne čudi da je gledalište bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta.

Na premijeri su se pojavili brojni uzvanici, među kojima su bili i Matilda Šuta i Tomislav Šuta, Davor Meštrović, Marija Boban, Marinka Akrap te Filip Radoš.

Elegantna izdanja i svečana atmosfera dodatno su naglasili važnost ove kulturne večeri, koja je još jednom potvrdila koliko publika cijeni opernu umjetnost i domaću tradiciju. Tko je sve zablistao na premijeri, pogledajte u našoj galeriji.