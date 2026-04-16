Što je ovo? Stiže sasvim novi SUV koji obećava strašno puno, a nosi neobično ime...

Pripremite se na još jedno ime u automobilskoj džungli koje ćete morati naučiti izgovarati. Stiže Lepas L6, najnoviji adut kineskog diva Chery koji s velikim ambicijama cilja na europske kupce.

I ne, unatoč imenu koje zvuči kao da je ispalo iz generatora nasumičnih riječi, ne radi se o novoj aplikaciji za dostavu, već o ozbiljnom SUV-u koji obećava premium osjećaj, naprednu tehnologiju i dizajn koji će definitivno privlačiti poglede.

Foto: Lepas motor

Tko je uopće Lepas?

Iza imena Lepas, koje je navodno nastalo spajanjem engleskih riječi za leoparda (Leopard) i strast (Passion), stoji jedan od najvećih kineskih proizvođača automobila, Chery. Ako vam to ime zvuči poznato, to je zato što su već prisutni na tržištu s brendovima Omoda i Jaecoo.

Lepas je zamišljen kao njihov premium brend, namijenjen isključivo izvoznim tržištima, s posebnim fokusom na probirljive europske vozače.

Model L6 dijeli svoju modularnu platformu s iznimno popularnim modelom Jaecoo 7, što mu daje solidne temelje. Smješten je u kompetitivni C-segment, gdje će se boriti za naklonost kupaca protiv modela kao što su Hyundai Kona ili Volkswagen ID.4.

Dizajn inspiriran divljom mačkom

Dizajneri Lepasa očito su proveli dosta vremena gledajući dokumentarce o prirodi. Tvrde da je vanjski izgled modela L6 inspiriran "agilnošću trčećeg leoparda". To se najviše očituje u oštrim, fluidnim linijama karoserije i posebno u dizajnu prednjih LED svjetala, koja su oblikovana tako da evociraju prodoran pogled te velike mačke. Rezultat je dinamičan i mišićav izgled koji ostavlja dojam pokreta čak i kada automobil stoji.

Unutrašnjost slijedi filozofiju visoke tehnologije i premium materijala. Iako još nisu otkriveni svi detalji, očekuje se da će kabina, po uzoru na veći model L8, imati veliki, portretno orijentirani zaslon osjetljiv na dodir koji dominira središnjom konzolom.

Iz Lepasa obećavaju da će iskustvo korištenja biti intuitivno poput modernog pametnog telefona, a sve to upakirano u prostor koji pruža osjećaj sofisticiranosti i udobnosti. Naravno, sigurnost je na prvom mjestu, pa je cilj osvajanje pet zvjezdica na globalnim testovima sigurnosti.

Dva pogona za europske vozače

Lepas L6 nudi dva različita pogonska sklopa, ciljajući na različite skupine vozača, no oba su elektrificirana.

Super Hybrid za maratonce

Za one koji još nisu spremni u potpunosti prijeći na struju ili često putuju na duge relacije, tu je "Super Hybrid" verzija. Riječ je o plug-in hibridu koji kombinira 1,5-litreni benzinski motor s električnim motorom i baterijom kapaciteta 18,3 kWh. Najimpresivniji podatak je ukupan doseg koji, prema navodima proizvođača, premašuje 1100 kilometara s jednim punjenjem spremnika i baterije. Očekuje se da će samo na struju moći prijeći više od 80 kilometara, što je dovoljno za većinu dnevnih gradskih vožnji. Snaga sustava trebala bi biti oko 204 konjske snage, što je sasvim dovoljno za agilnu vožnju.

>>> U našoj galeriji detaljnije pogledajte kako izgleda Lepas L6 <<<

Potpuno električni BEV

Druga opcija je potpuno električna izvedba (BEV), namijenjena onima koji su prihvatili električnu budućnost. Opremljena je baterijom kapaciteta 67 kWh, što bi joj trebalo osigurati doseg od oko 435 kilometara prema WLTP ciklusu mjerenja. Iako to nije vodeći rezultat u klasi, ono što ističe L6 BEV je brzina punjenja. Lepas tvrdi da se baterija na brzom DC punjaču može napuniti s 30 na 80 posto kapaciteta za samo dvadesetak minuta, što značajno olakšava dulja putovanja.

A što kažu strani testovi?

Budući da je automobil tek nedavno doživio svoju europsku premijeru na Tjednu dizajna u Milanu, detaljnih i neovisnih testova vožnje još uvijek nema. Sve trenutno dostupne informacije dolaze izravno od proizvođača i iz prvih najava specijaliziranih medija. Prve prave recenzije i testovi očekuju se tek kada se automobil približi službenom početku prodaje.

Cijena i dolazak u Hrvatsku

Ovo je pitanje koje vjerojatno najviše zanima domaće kupce. Nažalost, tu vas moramo malo razočarati. Trenutno nema apsolutno nikakvih službenih informacija o datumu dolaska ili cijenama za hrvatsko tržište.

Lepas L6 prvo stiže na tržište Ujedinjenog Kraljevstva, i to krajem 2026. godine, nakon čega je planirano postupno širenje na ostatak Europe. S obzirom na to da je Chery sa svojim drugim brendovima već prisutan u regiji, logično je očekivati da će i Lepas s vremenom pronaći put do naših salona. Što se tiče cijene, britanski mediji nagađaju da bi se mogla kretati u rangu od 28.000 do 35.000 funti, što je otprilike od 33.000 do 41.000 eura. No, važno je naglasiti da su to za sada samo nagađanja.

Dok čekamo da ovaj kineski leopard i službeno doskoči na hrvatsko tlo, ostaje nam pratiti vijesti. Jedno je sigurno: kineska automobilska ofenziva nastavlja se punom snagom, a konkurencija na tržištu SUV-ova nikada nije bila žešća. To su, na kraju krajeva, uvijek dobre vijesti za kupce.

