Stanišić se žestoko obračunao s Rüdigerom nakon utakmice: 'Možda je dovoljno muškarac da prizna'

Bayern je u Madridu porazio Real s 2-1, a potom u Münchenu u fantastičnom dvoboju slavio s 4-3. Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, odigrali su Bayern i Real Madrid. "Kraljevski klub" je tri puta vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Josipa Stanišića je neposredno prije poluvremena srušio Antonio Rüdiger, ali sudac je ostao nijem, a Real Madrid je to iskoristio i povisio na 3-2. Nakon što je Bayern na kraju pobijedio, Stanišić se okrenuo protiv njemačkog braniča s verbalnom tiradom.

Stanišić je predriblao Rüdigera i dodao loptu Sergeu Gnabryju u sredini. Međutim, odmah nakon dodavanja, njemački stoper se laktom zabio u Stanišića, u bok i, dok se Hrvat previjao od boli, navodno je Rüdiger uputio i nekoliko uvreda. Već u sljedećoj akciji, Kylian Mbappé je postigao treći gol za Real i postavio rezultat na 3-2.

"Vidi me kako dolazim i jednostavno se zaleti ravno u mene. Prije bi jednostavno pustio da se igra nastavi i ako bi izgubio loptu, dosudio bi se slobodan udarac. Možda je sudac zaboravio to pravilo, ne znam“, rekao je Stanišić, još uvijek vidno uzrujan u mix zoni nakon utakmice. Također je kritizirao Rüdigera zbog njegovog ponašanja nakon teškog izazova.

"Što se dogodilo dok sam bio na terenu, možete pitati Tonija. Po mom mišljenju, takvo ponašanje je potpuno neprihvatljivo“, bjesnio je Stanišić, prije nego što je dodao: "Samo jedna riječ - upotrijebljena dvaput. Možete ga sami pitati. Možda je dovoljno muškarac da to prizna!“

Međutim, Rüdiger nije dao izjavu nakon utakmice. "Ne želim nikakvu zlu krv i ne shvaćam to osobno. Dogodilo se i za mene je stvar zatvorena. Ali takvo ponašanje je neprihvatljivo. Nije važno igrate li jedan protiv drugog i poznajete li se ili ne", zaključio je Stanišić.