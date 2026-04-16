Arbeloa sasuo žestoku paljbu po slovenskom sucu: 'Jako smo oštećeni! Sve je pokvario'

Paris Saint-Germain i Bayern Munchen, te Atletico Madrid i Arsenal igrat će u polufinalu nogometne Lige prvaka.

Nakon što su PSG i Atletico Madrid u utorak izborili plasman u polufinale, večeras su im se pridružili Bayern i Arsenal.

Bayern je u Madridu porazio Real sa 2-1, a potom u Munchenu u fantastičnom dvoboju slavio sa 4-3, dok je Arsenal u Londonu odigrao 0-0 protiv Sporting nakon slavlja 1-0 u Lisabonu.

Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, odigrali su Bayern i Real Madrid. "Kraljevski klub" je triput vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Bio je to čak 30. međusobni europski susret Bayerna i Reala. Niti jedna dva druga kluba nemaju toliko europskih okršaja. Sada oba kluba imaju po 13 pobjeda uz četiri remija.

Realov trener Alvaro Arbeloa smatra kako je slovenski sudac Slavko Vinčić "pokvario utakmicu".

"Ne možeš igrača na taj način isključiti. Sudac nije ni znao da ima karton, zato ga je i pokazao, pokvario je utakmicu koja je bila dobra," kazao je za Movistar+, dok je na konferenciji za medije dodao:

"Nitko ne razumije zašto je naš igrač isključen. U tom trenutku je neriješeno. To je nepravedna odluka i jako smo oštećeni. Suosjećam s igračima, zbog truda koji su uložili. Boli me jer Real Madrid ove godine neće osvojiti svoj 16. naslov. Jako smo ponosni, dečki su dali sve od sebe. Imali smo nekoliko prilika za gol. Prije njihovog gola, namjeravali smo napraviti nekoliko izmjena, ali njihov gol je sve prekinuo. Nije nam bilo suđeno. Sada moramo nastaviti. Moramo se nastaviti boriti do kraja sezone," kazao je.

Nijemac u redovima španjolskog sastava Antonio Rudiger nije bio raspoložen za izjave.

"Najbolje je da večeras ne govorim ništa," kazao je prošavši kroz mix zonu.

"Ovo je bila šala," samo je dobacio Jude Bellinggham.

