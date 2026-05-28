Protivnici 'mini Vatrenih' u odlučujućoj utakmici posebno istaknuli jednog čovjeka: 'On je ključan'

Hrvatska U17 reprezentacija igra ključnu utakmicu drugog kola skupine A Europskog prvenstva (UEFA European Under-17 Championship 2026) protiv domaćina Estonije. Susret se igra u četvrtak u 18:00 sati na stadionu A. Le Coq Arena u Tallinnu, uz prijenos na RTL 2 i Voyo. Nakon poraza u prvom kolu od Belgije (0:2), za 'mini Vatrene' ovaj je susret presudan za ostanak u igri za prolazak u polufinale.

Hrvatska kao izraziti favorit

Unatoč porazu na otvaranju prvenstva, sve analize postavljaju Hrvatsku kao izrazitog favorita. Snaga momčadi izbornika Marijana Budimira, koja je u kvalifikacijama pokazala zavidnu razinu igre i napadačku moć, smatra se znatno većom od one estonske. Domaćini su, s druge strane, u svojoj prvoj utakmici uvjerljivo poraženi od Španjolske rezultatom 1:4, što dodatno potkrepljuje ulogu favorita koju nosi Hrvatska. Statistički podaci iz prethodnih utakmica također idu u prilog Hrvatskoj, koja u prosjeku stvara znatno više prilika i ima veći posjed lopte. Estonija kao domaćin ima prednost domaćeg terena, no kvaliteta bi trebala biti na strani hrvatskih nogometaša.

Strahopoštovanje

Zanimljivo je vidjeti kako domaćini vide svoje protivnike. Estonski nogometni savez na svojim je stranicama predstavio hrvatsku reprezentaciju s velikim poštovanjem. U njihovoj najavi ističe se "snažan karakter" koji je Hrvatska pokazala tijekom kvalifikacija, posebno apostrofirajući impresivne preokrete. Estonci navode kako se okosnica hrvatske momčadi sastoji od igrača iz vodećih hrvatskih klubova, a kao jednog od ključnih igrača izdvajaju napadača Jakova Dedića. U estonskim medijima naglašava se kako je njihova reprezentacija svjesna težine skupine te da sudjelovanje na domaćem UEFA U-17 2026 Euro vidi kao veliku priliku za stjecanje neprocjenjivog iskustva protiv europskih nogometnih sila.

Kalkulacije

Nakon prvog kola, stanje u skupini A je takvo da Španjolska i Belgija imaju po tri boda, dok su Hrvatska i Estonija bez bodova. Prema službenom rasporedu turnira, prve dvije momčadi iz skupine prolaze u polufinale, pa su kalkulacije za Hrvatsku vrlo jasne. Pobjeda je apsolutni imperativ. S tri boda Hrvatska bi se bodovno izjednačila s jednom od vodećih momčadi te bi odluka o prolasku pala u posljednjem kolu protiv Španjolske. U slučaju neriješenog rezultata, šanse za prolazak bile bi svedene na minimum i ovisile bi o nizu drugih rezultata, što je malo vjerojatan scenarij. Poraz bi, pak, i matematički značio kraj svih nadanja te bi utakmica protiv Španjolske bila samo formalnost.

Ukratko, za izabranike Marijana Budimira ova utakmica ima prefiks "biti ili ne biti". Pobjeda je jedini ishod koji ih ostavlja u aktivnoj borbi za jedno od prva dva mjesta u skupini i nastavak sna o europskom uspjehu.

