Objavljena zarada klubova u Konferencijskoj ligi: Evo koliko je Rijeka uprihodila

Objavljena zarada klubova u Konferencijskoj ligi: Evo koliko je Rijeka uprihodila
Foto: Mara Wolf/imago sportfotodienst/Profimedia

Zanimljivo, Crystal Palace je kao osvajač Konferencijske lige zaradio manje nego Kairat kao posljednji klub u Ligi prvaka.

28.5.2026.
11:20
Sportski.net
Popularni profil na X-u koji se bavi nogometnom analizom i statistikom Football Meets Data objavio je nakon finalne utakmice Crystal Palacea i Raya Vallecana ukupnu zaradu klubova u Konferencijskoj ligi ove sezone.

Na prvom je mjestu, dakako, osvajač cijelog natjecanja Crystal Palace, koji je zaradio 20,4 milijuna eura osvajanjem Konferencijske lige. Odmah iza njih je Rayo Vallecano, koji je zaradio oko 17,5 milijuna eura, dok su među pet najboljih još AZ, Šahtar i Strasbourg.

Hrvatski predstavnik Rijeka, koja je, podsjećamo, stigla do osmine finala Konferencijske lige, gdje je ispala od polufinalista Strasbourga, na račun svojih igara uprihodila je nešto više od osam i pol milijuna eura.

Zanimljivo, Crystal Palace je kao osvajač Konferencijske lige zaradio manje nego Kairat kao posljednji klub u Ligi prvaka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
