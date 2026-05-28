Objavljena zarada klubova u Konferencijskoj ligi: Evo koliko je Rijeka uprihodila

Popularni profil na X-u koji se bavi nogometnom analizom i statistikom Football Meets Data objavio je nakon finalne utakmice Crystal Palacea i Raya Vallecana ukupnu zaradu klubova u Konferencijskoj ligi ove sezone.

Na prvom je mjestu, dakako, osvajač cijelog natjecanja Crystal Palace, koji je zaradio 20,4 milijuna eura osvajanjem Konferencijske lige. Odmah iza njih je Rayo Vallecano, koji je zaradio oko 17,5 milijuna eura, dok su među pet najboljih još AZ, Šahtar i Strasbourg.

Hrvatski predstavnik Rijeka, koja je, podsjećamo, stigla do osmine finala Konferencijske lige, gdje je ispala od polufinalista Strasbourga, na račun svojih igara uprihodila je nešto više od osam i pol milijuna eura.

Zanimljivo, Crystal Palace je kao osvajač Konferencijske lige zaradio manje nego Kairat kao posljednji klub u Ligi prvaka.

🏆 Overall UEFA prize money for the 🟢 UECL Winner (2025/26):



€20.4m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace



📈 Winning the Final was worth €3m and a jump to the top of seasonal UECL prize money rankings.



🇪🇸 Rayo didn't add anything and finished the season at €17.8m.



