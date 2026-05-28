SLAŽETE SE? /

Dinamo gotovo sigurno igra Europu, ali ostalima se ne piše dobro

Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Najmanje šanse ima Varaždin koji je prošle sezone pao na prvoj prepreci - portugalskoj Santa Clari

28.5.2026.
8:21
Sportski.net
Klupska sezona u Hrvatskoj već je završena, a već početkom srpnja krenut će europske utakmice. Posljednjih godina u njima je uspješan bio jedino Dinamo, uz pokoji uspjeh Rijeke, a slično bi trebalo biti i sljedeće sezone, barem prema Football Meets Data.

Taj popularni X račun bavi se nogometnim prognozama koristeći naprednu statistiku pa je tako predvidio da će se Dinamo, koji kreće od drugog pretkola Lige prvaka, s 99,8 posto vjerojatnosti kvalificirati u neko europsko natjecanje. To ne treba čuditi s obzirom na to da Dinamo, čak i ako izgubi, “pada” u Europsku ligu, gdje također ima pravo na kiks jer potom ispada u Konferencijsku ligu.

Klub s drugim najvećim šansama je Hajduk. Njemu se daje 26,6 posto izgleda za plasman, ponajviše zbog prava na jedan kiks budući da Hajduk kreće od prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu.

Najmanje šansi daje se Rijeci (11,8 posto) i Varaždinu (6,3 posto) jer se oni nalaze u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje je svaki poraz eliminacijski.

HnlLiga PrvakaEuropska LigaKonferencijska LigaDinamoHajdukNk RijekaNk Varaždin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
