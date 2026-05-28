Dinamo gotovo sigurno igra Europu, ali ostalima se ne piše dobro

Klupska sezona u Hrvatskoj već je završena, a već početkom srpnja krenut će europske utakmice. Posljednjih godina u njima je uspješan bio jedino Dinamo, uz pokoji uspjeh Rijeke, a slično bi trebalo biti i sljedeće sezone, barem prema Football Meets Data.

Taj popularni X račun bavi se nogometnim prognozama koristeći naprednu statistiku pa je tako predvidio da će se Dinamo, koji kreće od drugog pretkola Lige prvaka, s 99,8 posto vjerojatnosti kvalificirati u neko europsko natjecanje. To ne treba čuditi s obzirom na to da Dinamo, čak i ako izgubi, “pada” u Europsku ligu, gdje također ima pravo na kiks jer potom ispada u Konferencijsku ligu.

Klub s drugim najvećim šansama je Hajduk. Njemu se daje 26,6 posto izgleda za plasman, ponajviše zbog prava na jedan kiks budući da Hajduk kreće od prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu.

Najmanje šansi daje se Rijeci (11,8 posto) i Varaždinu (6,3 posto) jer se oni nalaze u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje je svaki poraz eliminacijski.

...are the three countries currently projected to enter only 1 team into UEFA league stages 26/27, and all three into the Champions League.



📉 That type of allocation has usually proven the worst from the country coefficient perspective.



