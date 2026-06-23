Jedini koji leti više od BiH: Infantino ima cilj, a uz ovog sponzora sve je moguće

Svjetsko prvenstvo 2026. već je blizu završetka drugog kola grupne faze, a ako vam se čini da svako malo na svojim TV-prijamnicima vidite predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, ne brinite, ne pričinja vam se.

Infantino je do sada bio na gotovo polovici utakmica SP-a, a cilj mu je do kraja prvenstva svaki dan ispratiti po dvije utakmice uživo na stadionu, piše The Guardian. To je popriličan zadatak s obzirom da su relacije između stadiona ogromne. Najveća razdaljina između stadiona je 4 i pol tisuće kilometara. U Katru, primjerice, je sve bilo unutar 80 kilometara pa je Infantino bio gotovo na svakoj utakmici.

Sada mu je cilj biti na dvije dnevno i taj ritam za sada održava. Naravno, to ne bi bilo moguće bez privatnog aviona, a to mu je omogućio jedan od velikih FIFA-inih sponzora, Qatar Airways.

Infantino će putovati daleko dalje od bilo koga drugog tko je sudjelovao u turniru. Od svih momčadi, Bosna i Hercegovina suočava se s najzahtjevnijim rasporedom tijekom grupne faze, putujući pet tisuća kilometara od Toronta do Los Angelesa do Seattlea, kao i vraćajući se između utakmica u svoj trening kamp u Salt Lake Cityju.

Koliko će Infantino na kraju skupiti kilometara, vidjet ćemo. Na TikToku se pojavila i ilustracija Infantinovih putovanja. Napominjemo da je riječ o parodiji i da nisu prikazani točni Infantinovi letovi, ali stvarni itinerar nije puno drukčiji.

#football #soccer #Viral #fifaworldcup2026 ♬ suara asli - Piala Dunia 2026 @piala.dunia.20262 Gianni Infantino during the World Cup so he doesn't miss any match 😄. FIFA World Cup 2026 has matches spread across dozens of stadiums across North America, yet somehow the FIFA President is present at what feels like every single game. One day he's in one city, a few hours later he's at another stadium hundreds or even thousands of miles away, and by the next kickoff he's already there again. At this point, I'm done trying to understand the logistics. Fans are debating tactics and refereeing decisions, while I'm just trying to figure out what kind of teleportation technology this man has unlocked. #fifaworldcup