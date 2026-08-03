Ukajinci pogodili logistički centar velike ruske tvrtke: Izbio veliki požar

Ukrajina jutros je dronovima pogodila logistički centar ruske internetske trgovine Wildberries u mjestu Hrjastovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti, prenosi Kyiv Independent.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videosnimke na kojima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad objekta. Prema tvrdnjama lokalnog stanovništva, neposredno prije udara iznad područja uočeni su dronovi.

Vladimir Wildberries storage got a visit! https://t.co/Lyi1OV7LVH — Jycklo (@JockeSimon_swe) August 3, 2026

🔥Nový pracovní týden právě skončil pro stovky pracovníků obřího skladu Wildberries u obce Khryastovo v ruské Vladimirské oblasti. O útocích na Wildberries jsme si poměrně dopodrobna povídali s @holyj pro aktuální díl podcastu @kanarciVsiti. pic.twitter.com/Uppv3O6StJ — Noty z Kremlu (@notyzkremlu) August 3, 2026

Iz Wildberriesa su putem Telegrama potvrdili da je u logističkom centru izbio požar, istaknuvši kako prema prvim informacijama u incidentu nema ozlijeđenih ni poginulih.

Opseg materijalne štete zasad nije poznat, a ukrajinske vlasti još se nisu službeno očitovale o navodnom napadu.

Tvrtka na popisu međunarodnih sankcija

Napad dolazi u vrijeme sve učestalijih ukrajinskih udara na rusku infrastrukturu. Samo dan ranije, 2. kolovoza, prema ruskim izvješćima pogođeno je i skladište Wildberriesa u Samarskoj oblasti.

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Wildberries, najveća ruska internetska trgovina koju često uspoređuju s Amazonom, na svojoj platformi prodaje i dio vojne opreme, uključujući komponente za bespilotne letjelice i pancirne prsluke. U srpnju je završila na popisu sankcija Europske unije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.

Tvrtka i njezina osnivačica Tatjana Kim, najbogatija žena u Rusiji, nalaze se pod međunarodnim sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Prilikom uvođenja sankcija 2022. godine Poljska je navela da je Wildberries jedan od najvećih poreznih obveznika u Ruskoj Federaciji.

Krajem srpnja Tatjana Kim izjavila je da se šteta nastala zbog ukrajinskih napada smatra višom silom te da tvrtka prema zakonu nije obvezna nadoknaditi korisnicima gubitke nastale u takvim okolnostima.