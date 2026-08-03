FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POJAVILE SE SNIMKE /

Ukajinci pogodili logistički centar velike ruske tvrtke: Izbio veliki požar

Ukajinci pogodili logistički centar velike ruske tvrtke: Izbio veliki požar
×
Foto: Screenshot X Noty z Kremlu

Iz Wildberriesa su potvrdili da je u logističkom centru izbio požar, istaknuvši kako prema prvim informacijama u incidentu nema ozlijeđenih ni poginulih

3.8.2026.
7:43
danas.hr
Screenshot X Noty z Kremlu
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ukrajina jutros je dronovima pogodila logistički centar ruske internetske trgovine Wildberries u mjestu Hrjastovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti, prenosi Kyiv Independent. 

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videosnimke na kojima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad objekta. Prema tvrdnjama lokalnog stanovništva, neposredno prije udara iznad područja uočeni su dronovi.

Iz Wildberriesa su putem Telegrama potvrdili da je u logističkom centru izbio požar, istaknuvši kako prema prvim informacijama u incidentu nema ozlijeđenih ni poginulih.

Opseg materijalne štete zasad nije poznat, a ukrajinske vlasti još se nisu službeno očitovale o navodnom napadu.

Tvrtka na popisu međunarodnih sankcija

Napad dolazi u vrijeme sve učestalijih ukrajinskih udara na rusku infrastrukturu. Samo dan ranije, 2. kolovoza, prema ruskim izvješćima pogođeno je i skladište Wildberriesa u Samarskoj oblasti.

Ukajinci pogodili logistički centar velike ruske tvrtke: Izbio veliki požar
Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia
Ukajinci pogodili logistički centar velike ruske tvrtke: Izbio veliki požar
Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Wildberries, najveća ruska internetska trgovina koju često uspoređuju s Amazonom, na svojoj platformi prodaje i dio vojne opreme, uključujući komponente za bespilotne letjelice i pancirne prsluke. U srpnju je završila na popisu sankcija Europske unije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.

Tvrtka i njezina osnivačica Tatjana Kim, najbogatija žena u Rusiji, nalaze se pod međunarodnim sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Prilikom uvođenja sankcija 2022. godine Poljska je navela da je Wildberries jedan od najvećih poreznih obveznika u Ruskoj Federaciji.

Krajem srpnja Tatjana Kim izjavila je da se šteta nastala zbog ukrajinskih napada smatra višom silom te da tvrtka prema zakonu nije obvezna nadoknaditi korisnicima gubitke nastale u takvim okolnostima.

Napad DronovimaUkrajinaRusijaRat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike