Ukajinci pogodili logistički centar velike ruske tvrtke: Izbio veliki požar
Iz Wildberriesa su potvrdili da je u logističkom centru izbio požar, istaknuvši kako prema prvim informacijama u incidentu nema ozlijeđenih ni poginulih
Ukrajina jutros je dronovima pogodila logistički centar ruske internetske trgovine Wildberries u mjestu Hrjastovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti, prenosi Kyiv Independent.
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videosnimke na kojima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad objekta. Prema tvrdnjama lokalnog stanovništva, neposredno prije udara iznad područja uočeni su dronovi.
Iz Wildberriesa su putem Telegrama potvrdili da je u logističkom centru izbio požar, istaknuvši kako prema prvim informacijama u incidentu nema ozlijeđenih ni poginulih.
Opseg materijalne štete zasad nije poznat, a ukrajinske vlasti još se nisu službeno očitovale o navodnom napadu.
Tvrtka na popisu međunarodnih sankcija
Napad dolazi u vrijeme sve učestalijih ukrajinskih udara na rusku infrastrukturu. Samo dan ranije, 2. kolovoza, prema ruskim izvješćima pogođeno je i skladište Wildberriesa u Samarskoj oblasti.
Wildberries, najveća ruska internetska trgovina koju često uspoređuju s Amazonom, na svojoj platformi prodaje i dio vojne opreme, uključujući komponente za bespilotne letjelice i pancirne prsluke. U srpnju je završila na popisu sankcija Europske unije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.
Tvrtka i njezina osnivačica Tatjana Kim, najbogatija žena u Rusiji, nalaze se pod međunarodnim sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Prilikom uvođenja sankcija 2022. godine Poljska je navela da je Wildberries jedan od najvećih poreznih obveznika u Ruskoj Federaciji.
Krajem srpnja Tatjana Kim izjavila je da se šteta nastala zbog ukrajinskih napada smatra višom silom te da tvrtka prema zakonu nije obvezna nadoknaditi korisnicima gubitke nastale u takvim okolnostima.