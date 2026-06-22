Sjećate se ove Nokije? Slavu je dobila preko noći, baš kao i Larissa, a sada je ponovno na SP-u

Puno prije Ivane Knoll, titulu najpoznatije svjetske navijačice nosila je Larissa Riquelme. Paragvajska manekenka postala je globalni fenomen tijekom Svjetskog prvenstva 2010. godine, a njezina slava rođena je iz jednog, danas kultnog, prizora koji je obišao planetu.

Bila je to utakmica između Paragvaja i Slovačke. Dok je Riquelme, tada poznata u domovini, pratila prijenos na velikom ekranu u Asunciónu, uhvatio ju je objektiv fotografa. Slika energične navijačice s Nokia mobitelom utaknutim među grudi munjevito se proširila internetom, učinivši je jednom od najtraženijih osoba na Googleu. Godinama kasnije otkrila je kako uopće nije bila u Južnoj Africi, a cijeli prizor bio je dio marketinške kampanje. "Nisam slutila da će način na koji strastveno gledam utakmicu izazvati takvu buru i osvojiti svijet", izjavila je.

Španjolski list Marca dodijelio joj je nadimak "Djevojka Svjetskog prvenstva", koji je prihvatila i koji je i danas dio njezina imidža. Kako je Paragvaj napredovao na turniru, rasla je i njezina slava. Inspirirana obećanjem Diega Maradone, ponudila je da će trčati gola ulicama Asuncióna, oslikana samo u boje paragvajske zastave, ako njezina reprezentacija uđe u polufinale. Iako je Paragvaj tijesno izgubio u četvrtfinalu, Larissa je ispunila svoje obećanje, što je dodatno učvrstilo njezin zvjezdani status. Ubrzo je pozirala za naslovnicu brazilskog Playboya, kapitalizirajući globalnu prepoznatljivost.

Godinama je njezina titula bila neupitna, sve do Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. i pojave Ivane Knoll. Dok su mediji povlačili paralele, Riquelme nije skrivala da joj usporedbe ne gode, optuživši hrvatsku navijačicu za kopiranje. "Ljudi su mi rekli da radi i pozira na isti način. Ja sam se proslavila pokazujući svoje atribute i mobitel, poze, dekolte. One koje su došle poslije radile su isto, što je lijepo, jer sam ispisala povijest", izjavila je za medije, dodavši s dozom provokacije: "Nitko ne može zamijeniti kraljicu". Iako ju je Knoll prestigla brojem pratitelja, Riquelme je ostala uvjerena u svoju originalnost.

No, priča Larisse Riquelme nije stala na slavi iz 2010. Posvetila se obrazovanju te je nakon trogodišnjeg studija komunikacija stekla diplomu i započela karijeru sportske novinarke. Šesnaest godina nakon što je postala senzacija, napokon je dočekala priliku da doživi Svjetsko prvenstvo uživo, ali u potpuno novoj ulozi. Na prvenstvu 2026. debitirala je kao profesionalna komentatorica za paragvajsku kuću La Tribuna. "Ovo je san koji sam dugo gradila. Želim spojiti dvije uloge u jednom srcu: ulogu novinarke i navijačice", poručila je pratiteljima, kojih na Instagramu ima više od dva milijuna. Njezin put od viralne senzacije do ugledne profesionalke dokaz je da je bila više od prolaznog fenomena.