Koji obiteljski automobil kupiti? 'Oni nude izvanredan omjer uloženog i dobivenog'

Potraga za idealnim obiteljskim automobilom u današnje vrijeme nalikuje na scenu iz nemogućeg filma: Misija je prepuna neočekivanih obrata, financijskih zamki i tehničkih specifikacija koje bi zbunile i NASA-ine inženjere.

Svaki odlazak u salon automobila pretvara se u psihološki triler u kojem vas prodavači uvjeravaju da je baš njihov model svemirski brod koji vam treba za odvesti djecu na trening. No, ne brinite.

Kako bismo vam olakšali ovu epsku odiseju, pripremili smo sveobuhvatan vodič kroz džunglu SUV-ova i ostalih prostranih čuda na četiri kotača koja dominiraju tržištem u 2026. godini.

SUV revolucija: Zašto svi žele sjediti na povišenom?

Nije tajna da su SUV-ovi postali vladari cesta. Prošle godine, od deset najprodavanijih automobila u Velikoj Britaniji, čak osam su bili SUV-ovi, a ta se manija nezadrživo širi i ostatkom Europe. Razlog je jednostavan i logičan.

Obiteljski SUV nudi povišenu poziciju sjedenja koja pruža bolju preglednost i osjećaj sigurnosti, praktičnu unutrašnjost s dovoljno mjesta za sve obiteljske potrepštine te troškove održavanja koji često nisu značajno viši od onih za klasični kompakt poput Volkswagena Golfa. Oni su postali automobilska verzija švicarskog nožića: sposobni za jutarnje gužve, školske obveze, vikend izlete i povremene avanture izvan asfalta.

Ukratko, nude iluziju slobode i avanture, čak i kad je najveći izazov dana pronaći parkirno mjesto ispred supermarketa.

U moru skupih opcija, ističu se proizvođači koji nude izvanredan omjer uloženog i dobivenog, a tu scenu posljednjih godina apsolutno kontroliraju korejski brendovi, s jednim rumunjskim izazivačem koji prijeti pomrsiti račune svima.

Korejski blizanci na vrhu: Hyundai Tucson i Kia Sportage

Hyundai Tucson i Kia Sportage dijele istu platformu i motore, no dizajnom su svjetovima udaljeni, poput blizanaca odgojenih u različitim obiteljima. Tucsonov odvažan, gotovo futuristički dizajn s prepoznatljivim "parametarskim" svjetlima privlači poglede gdje god se pojavi, dok je novi Sportage, dugogodišnji favorit kritičara, elegantniji i profinjeniji, ali nimalo dosadan.

Oba modela nude široku paletu pogonskih sklopova: od učinkovitih benzinaca s blagom hibridnom tehnologijom, preko klasičnih dizelaša, do naprednih hibrida i plug-in hibrida. Unutrašnjost oba automobila odiše modernom tehnologijom, s velikim digitalnim zaslonima i bogatom opremom već u osnovnim paketima.

Kia mami kupce i svojim sedmogodišnjim jamstvom, dok Tucson osvaja prostranošću i pametno dizajniranim interijerom. Koji god odabrali, teško je pogriješiti - predstavljaju vrhunac onoga što se danas može dobiti u klasi.

Dacia Bigster: Kad razum pobijedi predrasude

Za one kojima je budžet ključan faktor, ali se ne žele odreći prostranosti i robusnosti, Dacia Bigster se nameće kao apsolutni pobjednik. Ovaj automobil je definicija pametne kupnje. S cijenom koja je osjetno niža od konkurencije, Bigster nudi golemu unutrašnjost za pet putnika i prtljažnik od impresivnih 677 litara.

Da, materijali u kabini nisu na razini premium brendova, ali sve je čvrsto, funkcionalno i napravljeno da traje. Kako kažu strani recenzenti: "Jeste li zaista voljni platiti deset tisuća eura više za usporedivi automobil bez 'jeftine' značke? Sumnjamo da će mnogi Europljani odbaciti snobizam prema brendovima i glasati svojim novčanicima."

Bigster nudi provjerene motore, uključujući hibridnu verziju i opciju s tvornički ugrađenim plinom, čime dodatno smanjuje troškove vožnje. On je dokaz da obiteljski automobil ne mora biti statusni simbol, već pouzdan i praktičan partner.

Dok novi igrači osvajaju tržište, stari europski lavovi ne spavaju. Njemački i švedski inženjeri uzvraćaju udarac provjerenom kvalitetom, vrhunskom tehnologijom i dizajnom koji odolijeva zubu vremena.

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VW Grupa u punoj snazi: Škoda Kodiaq i VW Tiguan

Nova generacija Škode Kodiaq i Volkswagena Tiguana podigla je ljestvicu u klasi. Kodiaq je narastao i postao još praktičniji, zadržavajući svoju glavnu prednost - opciju sa sedam sjedala i genijalna 'Simply Clever' rješenja koja olakšavaju život. Unutrašnjost je doživjela značajan skok u kvaliteti, s modernim infotainment sustavom i finijim materijalima.

S druge strane, Tiguan ostaje uglađeniji i profinjeniji brat, nudeći osjećaj vožnje i kvalitetu izrade koja se opasno približava premium segmentu. Najveća novost kod oba modela je plug-in hibridni pogon koji sada nudi impresivan doseg na struju od preko 110 kilometara.

To znači da većina svakodnevnih vožnji može biti obavljena bez kapi benzina, dok za duža putovanja ostaje na raspolaganju benzinski motor. To je najbolje od oba svijeta, upakirano u praktičan i kvalitetan paket.

Volvo XC40: Skandinavska oaza sigurnosti i stila

U svijetu kojim dominiraju njemački premium SUV-ovi, Volvo XC40 je dašak svježeg zraka. Njegov kockasti, šarmantni dizajn izdvaja ga iz mase, a unutrašnjost je remek-djelo skandinavskog minimalizma i funkcionalnosti. Materijali su vrhunski, sjedala su vjerojatno najudobnija u klasi, a osjećaj sigurnosti je, kao i uvijek kod Volva, na najvišoj razini. Iako je na tržištu već neko vrijeme, XC40 i dalje izgleda svježe i privlačno.

Nudi se s učinkovitim blagohibridnim benzinskim motorima, a uskoro stiže i potpuno električni model EX60. Vožnja je usmjerena na udobnost i opuštanje, što ga čini savršenim za duge obiteljske izlete. To je automobil za one koji cijene stil, sigurnost i kvalitetu, ali na jedan suptilniji, "ne-njemački" način.

Prelazak na struju više nije daleka budućnost, a ponuda obiteljskih električnih vozila nikada nije bila bolja. Ovi automobili donose tišinu, uglađenost i niske troškove vožnje, uz sve veću praktičnost i domet.

Renault Scenic E-Tech: Povratak legende u električnom ruhu

Ime Scenic vraća se na scenu, ali ne kao jednovolumen kakvog pamtimo, već kao moderan i prostran električni SUV. I to kakav! Scenic E-Tech okrunjen je titulom Europskog automobila 2024. godine, i to s dobrim razlogom. Zahvaljujući ravnoj podnici specifičnoj za električna vozila, unutrašnjost je nevjerojatno prostrana i prozračna, s dovoljno mjesta za pet odraslih osoba. Prtljažnik od 545 litara veći je od mnogih konkurenata. No, zvijezda predstave je baterija. Snažnija verzija nudi službeni doseg do čak 625 kilometara, što uklanja svaku anksioznost oko dometa i čini ga spremnim za ozbiljna putovanja. Kvaliteta izrade je izvrsna, a oprema bogata čak i u početnim verzijama. Scenic je dokaz da električni obiteljski automobil može biti i praktičan i poželjan.

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Kia EV3: Pristupačna struja za sve

Ako je Scenic pokazao što je moguće, Kia EV3 bi mogla biti automobil koji će električnu mobilnost učiniti dostupnom masama. Ovaj kompaktni SUV donosi sve ono što volimo kod Kije: atraktivan dizajn, vrhunsku tehnologiju i sedmogodišnje jamstvo, ali po cijeni koja bi trebala biti znatno niža od većine električnih konkurenata.

Službeni domet veće baterije iznosi impresivnih 600 kilometara, što je teritorij znatno skupljih modela. Unutrašnjost je prostrana i izrađena od održivih materijala, a vožnja je, prema prvim testovima, uglađena i udobna.

Stručnjaci ga već nazivaju "novim mjerilom klase" i automobilom koji bi mogao bez napora uskočiti u život prosječne obitelji i učiniti ga tišim, čišćim i jeftinijim.

Rješenja za velike obitelji

Za veće obitelji ili one koji često prevoze prijatelje svoje djece, standardni SUV s pet sjedala jednostavno nije dovoljan. Srećom, na tržištu postoji sve više opcija sa sedam sjedala koje ne žrtvuju stil radi praktičnosti. Jedan od najistaknutijih noviteta je novi Hyundai Santa Fe.

Svojim odvažnim, kockastim dizajnom inspiriranim klasičnim terencima, Santa Fe se izdvaja iz mase. No, ispod robusne vanjštine krije se nevjerojatno prostran i pametno osmišljen interijer sa standardna tri reda sjedala. Nije glomazan poput najvećih američkih SUV-ova, ali nudi obilje prostora za putnike i prtljagu.

Proglašen je najboljim obiteljskim automobilom godine od strane utjecajnog portala Cars.com, a hvale ga zbog prostranosti, sigurnosne opreme i iznenađujuće velike vrijednosti za novac.

Također, ne treba zaboraviti ni na 'Kineze' koji također imaju svoje adute. Geely nudi benzinski Cityray i plug-in Starray EM-i, BYD u ovom segmentu takođšer nudi dosta modela od Sealiona 5, Sealiona 7 i Seal U DM-ija. Nadalje, MG ima HS u PHEV i Hybrid+ verziji. Tu su i Jaecoo i Omoda sa svojim modelima (Jaecoo 5 i 7, te Omoda 5, 7 i 9), a ne treba zaboraviti ni Forthing (T5 Evo i S7 REEV).

Odluka ovisi o vašim potrebama

Na kraju, izbor savršenog obiteljskog automobila osobna je odluka koja ovisi o vašim potrebama, stilu života i budžetu.

Ne postoji jedan automobil koji je najbolji za sve. Ključ je u informiranju, testiranju i iskrenom sagledavanju onoga što vam je zaista važno. Sretno u potrazi!

>>> U galeriji pogledajte sve modele koji se spominju u tekstu <<<