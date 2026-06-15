Kijin novi obiteljski SUV je upravo stigao u Hrvatsku: Ovo bi mogao biti veliki hit

Kia je na hrvatsko tržište lansirala model koji se doima kao da je pobjegao sa seta znanstveno-fantastičnog filma. Novi, potpuno električni EV5 smjestio se točno u zlatnu sredinu Kijine električne game, između kompaktnog EV3 i monumentalnog EV9.

Cilja na one kupce kojima je EV9 prevelik i cjenovno nedostižan, a EV3 ipak malo premalen za sve obiteljske potrebe i avanture. Sa svojim dolaskom, EV5 ne donosi samo futuristički dizajn i nultu emisiju, već i jedan ključni adut koji bi ga mogao katapultirati na vrh prodajnih ljestvica – a to nije samo brojka o dosegu.

Riječ je o beskompromisnoj praktičnosti i prostranosti upakiranoj u paket koji je istovremeno i iznenađujuće tradicionalan.

Dizajn iz budućnosti, dimenzije za sadašnjost

S dužinom od 4,61 metra, širinom od 1,87 metara i visinom od 1,68 metara, EV5 je dimenzijama vrlo sličan iznimno popularnom modelu Sportage, što znači da se bez problema snalazi na našim parkiralištima. No, tu svaka sličnost prestaje. EV5 je oblikovan prema Kijinoj dizajnerskoj filozofiji "Opposites United", koja spaja naizgled nespojive elemente. Rezultat je odvažan, gotovo monolitan izgled s kockastom siluetom, oštrim linijama i uskim, futurističkim LED svjetlima koja dominiraju prednjim dijelom, stvarajući novu interpretaciju "Digitalnog tigrovog lica". Izgleda impozantno i skupo, a uglati lukovi kotača i široka svjetlosna traka straga samo dodatno naglašavaju njegov snažan stav na cesti. Iako je EV6 započeo Kijinu dizajnersku renesansu, EV5 se doima kao najuvjerljiviji i najskladniji izdanak te nove ere.

>>> U našoj galeriji pogledajte kako izgleda nova Kia EV5 <<<

Unutrašnjost kao dnevni boravak na kotačima

Ako je vanjština svemirska, unutrašnjost je ono gdje EV5 uistinu briljira i pokazuje svoj glavni adut. Kabina je dizajnirana kao prostrani "lounge" prostor, a ne kao klasični automobilski kokpit. Najveći dobitak osjete putnici na stražnjoj klupi, gdje zahvaljujući ravnoj podnici i velikom međuosovinskom razmaku ima toliko mjesta za noge da se i najviši putnici mogu udobno smjestiti i ispružiti. To je prostor koji se obično nalazi u automobilima više klase.

Kia EV5 nudi panoramski krov, ali za razliku od konkurencije, ovaj se otvara.

Ispred vozača proteže se veliki panoramski zaslon sastavljen od dva 12,3-inčna ekrana, jednog za instrumente i drugog za infotainment sustav. Grafika je oštra, a sustav je intuitivan i brz. Međutim, ono što će mnogi posebno cijeniti jest Kijina odluka da ne podlegne trendu potpunog minimalizma. Ispod središnjeg zaslona nalazi se niz fizičkih tipki za klimatizaciju i prečace za ključne funkcije. U svijetu u kojem se za pojačavanje ventilatora mora proći kroz tri podizbornika, ovo je pravo osvježenje.

Praktičnost je vidljiva na svakom koraku. Središnja konzola nudi ogromnih 16,5 litara prostora za odlaganje, a pretinci u vratima su duboki i prostrani. Iza električnih vrata prtljažnika skriva se izdašnih 566 litara, a preklapanjem stražnjih sjedala oslobađa se ravna površina i čak 1650 litara. Iako je to manje od Teslinog Modela Y, Kijin prtljažnik ima pravilniji, kockasti oblik koji ga čini iskoristivijim. Kao šlag na tortu, tu je i prednji prtljažnik, takozvani "frunk", od 44 litre, idealan za pohranu kabela za punjenje. Istina, neke plastične površine djeluju pomalo monotono u svojoj sivoj boji, no ukupni dojam kvalitete izrade i prostranosti je na iznimno visokoj razini.

Kijin recept za Hrvatsku

Za hrvatsko tržište, Kia je pojednostavila ponudu. EV5 stiže isključivo u verziji s prednjim pogonom, jednim elektromotorom snage 160 kW (218 KS) i okretnim momentom od 310 Nm. Motor se napaja iz velike nikal-mangan-kobalt (NMC) baterije kapaciteta 81,4 kWh. Prema WLTP ciklusu, ova konfiguracija omogućuje domet do 530 kilometara s jednim punjenjem za osnovni model s 18-inčnim kotačima. GT-Line verzija s većim, 19-inčnim kotačima ima neznatno manji službeni domet od 505 kilometara.

Performanse su sasvim primjerene obiteljskom SUV-u. Ubrzanje od nula do 100 km/h traje 8,4 sekunde, što je više nego dovoljno za dinamično uključivanje u promet. EV5 nije sportaš i ne pokušava to biti; njegov karakter je miran, uglađen i predvidljiv. Treba napomenuti da konkurenti poput Škode Enyaq i Renaulta Scenic nude verzije s većim dometom, no Kijinih 530 kilometara u praksi je i više nego dovoljno za veliku većinu korisnika, uključujući i duža putovanja.

Udobnost ispred adrenalina

Kia EV5 je automobil stvoren za opušteno krstarenje. U gradu je iznimno tih i profinjen, a ovjes s lakoćom upija neravnine i ležeće policajce, bez neugodnih udaraca u kabinu. Vidljivost je dobra, a serijski parking senzori i kamera olakšavaju manevriranje. Na autocesti se udobnost nastavlja, uz vrhunsku zvučnu izolaciju koja suzbija buku vjetra i kotrljanja guma.

Što se tiče punjenja, EV5 koristi 400-voltnu arhitekturu, za razliku od naprednije 800-voltne koju imaju EV6 i EV9. Maksimalna snaga punjenja na DC punjačima je 127 kW. To omogućuje punjenje baterije od 10 do 80 posto za otprilike 30 minuta, što je dovoljno vremena za kavu i odmor na putu. Na kućnom AC punjaču snage 11 kW, punjenje do 100 posto traje oko osam i pol sati.

>>> U našoj galeriji pogledajte kako izgleda nova Kia EV5 <<<

Cijena i oprema

Kia EV5 na hrvatsko tržište stiže s nekoliko razina opreme. Početni model Air košta 51.999 eura i dolazi s iznenađujuće bogatom serijskom opremom koja uključuje LED svjetla, grijana prednja sjedala i volan, dvozonsku automatsku klimu, navigacijski sustav, parking senzore i kameru. Najopremljeniji GT-Line ima cijenu od 58.999 eura, donosi sportski vanjski paket, 19-inčne naplatke, električno podesivo vozačevo sjedalo s masažom, ambijentalno osvjetljenje i unutrašnjost presvučenu dvobojnom umjetnom kožom. Uz sve to dolazi i Kijino poznato sedmogodišnje jamstvo, što je i dalje jedan od najjačih argumenata za kupnju.

Kia EV5 nije automobil koji će vas oboriti s nogu brutalnim ubrzanjem ili oboriti rekorde u dometu. Njegova snaga leži drugdje. To je iznimno promišljen, prostran i udoban obiteljski automobil koji nudi nevjerojatnu količinu prostora i praktičnosti u modernom i privlačnom paketu. On je tihi heroj za obitelji koje traže pouzdanog i svestranog partnera za svakodnevne avanture i duga putovanja.

U moru sve žešće konkurencije, EV5 se ističe kao pragmatičan i inteligentan izbor koji nudi puno više od pukih brojki na papiru.

>>> U našoj galeriji pogledajte kako izgleda nova Kia EV5 <<<