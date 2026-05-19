Vozili smo jedan od najatraktivnijih SUV-ova: Sada znamo zašto ga svi žele imati

U gotovo svakom izboru za automobil godine ili u bilo kojem pregledu top deset modela, jedno ime gotovo je sigurno zacementiralo svoje mjesto - Kia Sportage. I, moramo biti potpuno iskreni, to je s punim pravom.

Korejski proizvođač je s petom generacijom svog popularnog SUV-a napravio posao koji se rijetko viđa. Stvorili su automobil koji, kada ga parkirate, tjera prolaznike da se okrenu i zapitaju: 'Koji je ovo model?'. S druge strane, ako znaju koji je model, onda samo izuste: 'Kako su ga samo pogodili...'

S potpuno redizajniranim prednjim dijelom, svjetlima u obliku bumeranga i mišićavom siluetom, Sportage je postao magnet za poglede, ali i svojevrsni statusni simbol.

Kia pronašla savršenu nišu?

Nekako se stječe dojam da je Kia pronašla savršenu nišu na tržištu. Postala je idealan izbor za sve one koji se žele odmaknuti od tradicionalnih europskih marki, a kojima su kineski noviteti još uvijek prevelika nepoznanica.

U tom međuprostoru, ovaj elegantni Koreanac ne samo da sudjeluje, nego i odnosi pobjedu, nudeći paket koji je teško nadmašiti. No, kao i u svakoj dobroj priči, postoji nekoliko 'kamenčića u cipeli.'

Iza zapanjujuće vanjštine i tehnološki napredne unutrašnjosti kriju se neke osobine koje bi mogle zasmetati onim zahtjevnijim vozačima. Proveli smo tjedan dana s jednim od najopremljenijih modela u ponudi kako bismo otkrili što sve ovaj automobil nudi.

Dizajn koji ostavlja bez daha

Krenimo od onoga što je najočitije. Vanjski izgled nove Kije Sportage jedan je od glavnih, ako ne i glavni adut ovog modela. Dok su prethodne generacije bile dopadljive i solidne, ova je otišla nekoliko koraka dalje. Futuristička prednja maska, koju Kia naziva 'Digital Tiger Face', proteže se cijelom širinom vozila, a u nju su integrirana dnevna LED svjetla koja svojim oblikom doista podsjećaju na bumerang.

Izgleda agresivno, moderno i, što je najvažnije, potpuno unikatno. Teško ćete ga zamijeniti s bilo kojim drugim automobilom na cesti. Testirani model u GT-Line paketu opreme dodatno naglašava sportski karakter s detaljima u crnoj boji visokog sjaja,u našem slučaju krov, atraktivnim 19-inčnim aluminijskim naplatcima i dvostrukim završecima ispušnog sustava.

Srećom, dizajnerska čarolija ne prestaje kada otvorite vrata. Unutrašnjost prati moderan vanjski stil i ostavlja dojam kao da ste sjeli u automobil znatno višeg cjenovnog ranga. Vozačevim prostorom dominira blago zakrivljeni panoramski zaslon koji na jednom panelu objedinjuje dva ekrana od 12,3 inča - jedan za digitalnu instrument ploču i drugi za infotainment sustav.

Grafika je oštra, sustav je brz i od nedavno podržava bežično povezivanje s Apple CarPlay i Android Auto aplikacijama. Noćna vožnja u ovom ljepotanu je apsolutni gušt. Štoviše, dojam koji ostavlja svrstava ga među vizualno najdojmljivije.

Kvaliteta materijala je na iznenađujuće visokoj razini. Gornji dijelovi armature presvučeni su mekanom plastikom, a GT-Line sjedala, s kombinacijom veganske kože i brušene tkanine, nude sjajan kompromis između udobnosti na dugim putovanjima i potpore u zavojima.

Posebno treba pohvaliti pametna rješenja poput USB-C priključaka smještenih na bočnim stranama naslona prednjih sjedala, što putnicima straga olakšava punjenje uređaja. Prednja sjedala su grijanja i ventilirana, dok volan i zadnja sjedala imaju mogućnost grijanja.

Prostranost za pet plus

Jedan od najvećih pomaka u odnosu na prethodnika dogodio se u dimenzijama, a time i u prostranosti. Novi Sportage je osjetno duži i širi, što ga svrstava među najveće modele u klasi kompaktnih SUV-ova. To se najviše osjeti u unutrašnjosti. Sprijeda ima toliko mjesta da se i dvometraši mogu udobno smjestiti, a široka središnja konzola daje osjećaj odvojenosti i privatnosti vozaču i suvozaču.

Prava priča se ipak događa na stražnjoj klupi. Ovdje ima toliko prostora za noge da se Sportage bez problema može mjeriti i s nekim većim, skupljim SUV-ovima. Čak i kada se na prednjim sjedalima nalaze visoke osobe, putnici straga imat će obilje komfora, a naslon sjedala može se i podešavati po nagibu za dodatnu udobnost.

Glavama neće smetati ni panoramski krov, a širina je dovoljna da se bez većeg guranja smjeste i tri odrasle osobe.

Prtljažnik je sa svojih 591 litara (u benzinskoj verziji i s najneugodnijim položajem naslona klupe za putnike straga) također pri samom vrhu klase, veći od onoga u Nissan Qashqaiju ili Ford Kugi. Preklapanjem stražnjih sjedala u praktičnom omjeru 40:20:40 oslobađa se golem prostor, a ispod podnice nalazi se i dodatni pretinac, dovoljno velik da se u njega spremi roleta prtljažnika kada nije u uporabi.

Srce stroja i Ahilova peta

Sve do sada zvuči gotovo savršeno, zar ne? Prekrasan, prostran, tehnološki napredan... No, ima li kakvih mana? Naš testni automobil bio je opremljen 1,6-litrenim T-GDI turbo benzinskim motorom od 180 konjskih snaga, uparenim sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom (DCT) i pogonom na sve kotače. Na papiru, to su brojke koje obećavaju solidne performanse za obiteljski SUV. A u praksi?

Prva stvar koju smo primijetili, ali i drugi, jest pomalo spora reakcija motora na pritisak papučice gasa. Nije riječ o klasičnoj 'turbo rupi', već o osjećaju kao da sustavu treba trenutak da shvati vašu naredbu i tek onda reagira. Prilikom svakog jačeg pritiska na gas, postoji ta mala, ali primjetna odgoda koja može zasmetati u dinamičnijoj vožnji ili prilikom brzog uključivanja u promet. No, jednom kada 'shvati' što želite, motor povuče odlučno i snage ima dovoljno za većinu situacija, no ta početna neodlučnost ipak malo kvari cjelokupni dojam.

Druga zamjerka, odnosi se na potrošnju goriva, uz jedno veliko ali. Dakle, tijekom našeg testa, u otprilike 500 prijeđenih kilometara, putno računalo pokazalo je prosječnu potrošnju od 10,6 litara na 100 kilometara. Moramo biti pošteni i reći da je barem 70 posto te kilometraže odrađeno u gradskim uvjetima i zagrebačkim gužvama. Na prvu, ta brojka zvuči visoko za moderan automobil. Međutim, prije nego što ga proglasimo žednim ljepotanom, treba uzeti u obzir nekoliko činjenica. Ovo je čisti turbobenzinac, bez ikakve pomoći blagog ili potpunog hibridnog sustava. Automobil teži više od 1,6 tona i ima pogon na sva četiri kotača koji dodatno povećava masu i otpore. Kada se sve to stavi u kontekst, podatak o potrošnji možda i ne spada isključivo pod rubriku "minus", već pod "očekivano". Ipak, za one kojima je ekonomičnost visoko na listi prioriteta, znatno štedljivija hibridna verzija (HEV) nameće se kao daleko bolji izbor. Ona ne samo da troši osjetno manje, već je i brža te uglađenija u vožnji zahvaljujući pomoći elektromotora.

Za kraj ovog dijela, valja spomenuti i jednu simpatičnu sitnicu, ili problem, ovisno o tome kakva vam je koža. Ako imate suhe prste, kotačić za pojačavanje i stišavanje zvuka na volanu mogao bi vam predstavljati izazov. Njegova površina jednostavno ne pruža dovoljno trenja, te morate baš pritisnuti da se nešto počne zbivati. Srećom, glasnoću je moguće podešavati i putem kotačića ispod ekrana, tako da se čovjek lako navikne.

Ljepota koja ima svoju cijenu

Nakon tjedan dana druženja, Kia Sportage nas je ostavio s jasnim zaključkom. Riječ je o jednom od vizualno najatraktivnijih, najprostranijih i tehnološki najbogatijih SUV-ova na tržištu, automobilu koji je osvojio brojne nagrade i srca kupaca diljem Europe. Nudi osjećaj kvalitete i opremu koju je donedavno bilo moguće pronaći samo u premium segmentu. Zaista, jedan od najboljih obiteljskih SUV-ova.

No, testirana verzija s 1.6 T-GDI benzinskim motorom i pogonom na sva četiri kotača traži određene kompromise. Nudi snagu, ali uz osjetno višu potrošnju i blagu letargiju pri startu.

Cijena testiranog modela Kia Sportage 1.6 T-GDI GT-Line HP DCT 4WD od 47.899 eura svrstava ga u viši cjenovni rang klase, gdje konkurencija nudi štedljivije hibridne pogone. No, osnovni modeli s manje opreme i slabijim motorima dostupni su po znatno pristupačnijim cijenama.

Na kraju, izbor ovisi o prioritetima. Ako su vam dizajn, prostranost i bogata oprema na prvom mjestu, a novčanik dovoljno dubok, ova verzija Sportagea je automobil koji će vas bez sumnje osvojiti na prvi, drugi i svaki idući pogled. Ljepota, u ovom slučaju, doista ima svoju cijenu.