NASTAVAK SUĐENJA /

Višestruki ubojica Srđan Mlađan u pratnji dugih cijevi stigao u Varaždin

'Sisački monstrum' služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, sada je na sudu za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu svjedoka, za što mu prijeti dugotrajni zatvor

19.5.2026.
9:36
danas.hr
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavlja se suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu

Mlađan je doveden na sud iz Kaznionice u Lepoglavi pod velikim mjerama osiguranja naoružanih pravosudnih policajaca. 

Ročište održano sredinom travnja bilo je zatvoreno za javnost kako bi se zaštitila privatnost svjedoka, a zatvoreno je i današnje ročište. 

Podsjetimo, "Sisački monstrum" koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, sada je na sudu za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu svjedoka, za što mu prijeti dugotrajni zatvor.

Vjeruje se da je Mlađan tijekom boravka u zatvoru od zatvorenika tražio da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega. Zatvorska kazna istječe mu 4. svibnja 2027. godine. Međutim, ako bude osuđen za nova kaznena djela, prijeti mu od pet do 20 godina zatvora.

Sve je otkriveno prošle godine u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak kada je o svemu progovorio Mlađanov kum, Željko Bijelić, ključni svjedok za ovaj proces. Optužnica je potvrđena početkom prosinca prošle godine, a obuhvaća više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
