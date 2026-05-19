Višestruki ubojica Srđan Mlađan u pratnji dugih cijevi stigao u Varaždin

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavlja se suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu.

Mlađan je doveden na sud iz Kaznionice u Lepoglavi pod velikim mjerama osiguranja naoružanih pravosudnih policajaca.

Ročište održano sredinom travnja bilo je zatvoreno za javnost kako bi se zaštitila privatnost svjedoka, a zatvoreno je i današnje ročište.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Podsjetimo, "Sisački monstrum" koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, sada je na sudu za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu svjedoka, za što mu prijeti dugotrajni zatvor.

Vjeruje se da je Mlađan tijekom boravka u zatvoru od zatvorenika tražio da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega. Zatvorska kazna istječe mu 4. svibnja 2027. godine. Međutim, ako bude osuđen za nova kaznena djela, prijeti mu od pet do 20 godina zatvora.

Sve je otkriveno prošle godine u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak kada je o svemu progovorio Mlađanov kum, Željko Bijelić, ključni svjedok za ovaj proces. Optužnica je potvrđena početkom prosinca prošle godine, a obuhvaća više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima.