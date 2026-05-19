BEZ STRAHA

Luka Nižetić spojio nespojivo: Kariranu suknju 'isfurao' s elegantnim sakoom i leptir-mašnom

Luka Nižetić spojio nespojivo: Kariranu suknju 'isfurao' s elegantnim sakoom i leptir-mašnom
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Luka Nižetić ponovno je pokazao da nema straha od modnih rizika privukavši sve poglede na crvenom tepihu upečatljivim izdanjem koje spaja eleganciju, odvažnost i svjetske trendove

19.5.2026.
10:19
Poznati domaći glazbenik Luka Nižetić (42) zna kako privući pozornost, a ovaj je put to učinio modnim izborom za dodjelu nagrada Story Hall of Fame. 

Premda su holivudske face već normalizirale pojavu "macho frajera" u suknjama na crvenim tepisima raznih premijera, splitski glazbenik jedna je od prvih domaćih zvijezda koje su se to usudile učiniti na nekom domaćem crvenom tepihu.

Moćno i sa stilom, Nižetić je tako spojio bijelu košulju s leptir-mašnom i elegantnim sakoom zanimljivog kroja, no glavni dio outfita ipak je činila plisirana suknja Burberry kariranog uzorka.

Završni dodir ovoj upečatljivoj večernjoj kombinaciji dale su Dr. Martens gležnjače ispod kojih su virile dokoljenke, detalj koji je prije par mjeseci "isfurao" i holivudski miljenik, glumac Jacob Elordi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
