Luka Nižetić spojio nespojivo: Kariranu suknju 'isfurao' s elegantnim sakoom i leptir-mašnom

Poznati domaći glazbenik Luka Nižetić (42) zna kako privući pozornost, a ovaj je put to učinio modnim izborom za dodjelu nagrada Story Hall of Fame.

Premda su holivudske face već normalizirale pojavu "macho frajera" u suknjama na crvenim tepisima raznih premijera, splitski glazbenik jedna je od prvih domaćih zvijezda koje su se to usudile učiniti na nekom domaćem crvenom tepihu.

Moćno i sa stilom, Nižetić je tako spojio bijelu košulju s leptir-mašnom i elegantnim sakoom zanimljivog kroja, no glavni dio outfita ipak je činila plisirana suknja Burberry kariranog uzorka.

Završni dodir ovoj upečatljivoj večernjoj kombinaciji dale su Dr. Martens gležnjače ispod kojih su virile dokoljenke, detalj koji je prije par mjeseci "isfurao" i holivudski miljenik, glumac Jacob Elordi.