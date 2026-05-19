Povratak otpisanog: Dejanov ulazak mijenja pravila u Igri chefova

Neočekivani obrat u sivom timu

Chefovi Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valinčić okupili su timove, no u studio je nenajavljeno ušetao Dejan. Njegov povratak, zaslužen pobjedom u tajnom dvoboju, izazvao je podijeljene reakcije. Ostali članovi tima dočekali su ga suzdržano, svjesni da je konkurencija upravo postala žešća.

Piletina na testu izdržljivosti

Pred timove je odmah stavljen zadatak pripreme nutritivno savršenog obroka za sportaše, s pilećim prsima kao glavnom namirnicom. Pileća prsa, s oko 25 grama proteina i svega 150 kalorija po porciji, idealan su izbor, ali i kulinarska zamka. U kuhinjama je ubrzo zavladala napetost. Crveni tim Stivena Vunića borio se s prepečenom piletinom, a plavi Tonija Bobana s vremenom. U Dejanovom sivom timu, njegov povratak unio je organizacijski nemir. Njegov entuzijastičan pokušaj preuzimanja vodstva naišao je na otpor.

Nutricionizam ispred okusa?

Žiri, sastavljen od nutricionista i sportaša, ocjenjivao je precizan omjer makronutrijenata jednako kao i okus. Sivi tim se odlučio za jednostavnu grilanu piletinu, no žiri im je zamjerio nedostatak kreativnosti. Plavi tim je imao tehnički dobar tanjur, ali pretežak umak. Crveni tim je, unatoč problemima, poslužio sočnu piletinu cacciatore prilagođenu sportašima i odnio pobjedu. Sivi tim se, na Dejanovo razočaranje, našao u eliminacijskom izazovu.

