VIRALAN TVIT /

Ryanair ismijavao Real i to mu se obilo o glavu: Pogledajte komentare koji su ih pokopali

Ryanair ismijavao Real i to mu se obilo o glavu: Pogledajte komentare koji su ih pokopali
Foto: Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Komentari su se nakon šale uvelike usredotočili na usluge popularne zrakoplovne kompanije

19.5.2026.
15:58
Sportski.net
Najnovije vijesti s klupe Real Madrida poprilično su popularna tema na društvenim mrežama. 

Nakon što je Fabrizio Romano objavio kako se Jose Mourinho vraća na klupu Reala, taj tvit je podijelio i Ryanair te iznad njega napisao: "Više trenera nego trofeja ove sezone."

Objava je prikupila 2,1 milijuna pregleda i 67.000 'likeova'. To je jedan od najviralnijih tvitova trenutka i izravan napad na Real Madrid od strane zrakoplovne tvrtke. No, komentari su se nakon šale uvelike usredotočili na usluge popularne zrakoplovne kompanije.

"Više tvitova nego dobre korisničke usluge ove godine", "Više tvitova mržnje nego 'dobrih recenzija usluge' u 2026. godini", "Više kašnjenja letova u povijesti nego dolazaka na vrijeme", samo su neki od brojnih komentara. 

Inače, ova vrsta objava uobičajena je za Ryanair, koji sve pretvara u poslovnu strategiju društvenih medija. 

RyanairReal MadridJose Mourinho
