Ryanair ismijavao Real i to mu se obilo o glavu: Pogledajte komentare koji su ih pokopali

Najnovije vijesti s klupe Real Madrida poprilično su popularna tema na društvenim mrežama.

Nakon što je Fabrizio Romano objavio kako se Jose Mourinho vraća na klupu Reala, taj tvit je podijelio i Ryanair te iznad njega napisao: "Više trenera nego trofeja ove sezone."

Objava je prikupila 2,1 milijuna pregleda i 67.000 'likeova'. To je jedan od najviralnijih tvitova trenutka i izravan napad na Real Madrid od strane zrakoplovne tvrtke. No, komentari su se nakon šale uvelike usredotočili na usluge popularne zrakoplovne kompanije.

more managers than trophies this season https://t.co/ONXHFPFDYX — Ryanair (@Ryanair) May 18, 2026

"Više tvitova nego dobre korisničke usluge ove godine", "Više tvitova mržnje nego 'dobrih recenzija usluge' u 2026. godini", "Više kašnjenja letova u povijesti nego dolazaka na vrijeme", samo su neki od brojnih komentara.

Inače, ova vrsta objava uobičajena je za Ryanair, koji sve pretvara u poslovnu strategiju društvenih medija.