Poznata aviokompanija narugala se Engleskoj uoči utakmice s Hrvatskom na SP-u

Foto: Yohei Osada/AFLO/Profimedia

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
29.4.2026.
10:55
Ryanair, poznata britanska aviokompanija, ponovno je izazvala pažnju na društvenim mrežama, ovaj put kroz šalu na račun engleske nogometne reprezentacije. Uoči nadolazeće utakmice između Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu (17.6., 22.00 po našem vremenu. Igra se u Dallasu), objavili su kratku, ali provokativnu poruku:

Odgovor na objavu službenog profila Engleza

“Čuvamo ovo za (period) kad izgube.” Time su reagirali na službenu objavu Engleske kojom je najavljen njihov međusobni susret.

Riječ je o odgovoru na objavu službenog profila engleske reprezentacije, koji je najavio početak američkog Mundijala uz grafiku dvoboja Engleske i Hrvatske.

Poznata po svom ironičnom i duhovitom tonu, ova aviokompanija nastavlja u istom stilu, jasno dajući do znanja da ne vjeruje u pobjedu Engleza protiv Hrvatske. 

Takav komentar izazvao je brojne reakcije korisnika, a činjenica da je Hrvatska u fokusu šale dodatno potvrđuje njen ugled na velikim natjecanjima. Nakon srebra 2018. i bronce 2022., Vatreni i dalje slove kao ozbiljan protivnik.

Dvoboji između Hrvatske i Engleske ionako su često nabijeni tenzijama, a ovakve provokacije dodatno zagrijavaju atmosferu pred novi susret. Tek ćemo vidjeti tko će se zadnji smijati. Nadajmo se da ćemo to biti mi Hrvati, zajedno s Ryanairom!

Podsjetimo, za točno 49 dana hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu 2026. Odmah na startu slijedi najzahtjevniji izazov u skupini L. Utakmica s jakom Engleskom, koja će tražiti uzvrat za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Povijest utakmica Hrvatske i Engleske

Nogometni susreti između Hrvatske i Engleske kroz povijest bili su relativno rijetki, ali često vrlo značajni i napeti. Engleska je dugo smatrana favoritom zbog svoje tradicije i snage, no Hrvatska je u više navrata pokazala da može ravnopravno parirati, pa i nadigrati jednog od “izumitelja nogometa”.

Najvažniji i najpoznatiji susret dogodio se na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, u polufinalu. Engleska je povela već u 5. minuti pogotkom Trippiera iz slobodnog udarca i činilo se da kontrolira utakmicu. Ipak, Hrvatska se postupno vraćala u igru, a izjednačenje je stiglo u 68. minuti kada je Ivan Perišić iskoristio ubačaj Pivarića i zabio za 1-1. Utakmica je otišla u produžetke, gdje je Mario Mandžukić u 109. minuti postigao odlučujući gol za 2-1.

Tom pobjedom Hrvatska je prvi put u povijesti izborila finale Svjetskog prvenstva, što je bio jedan od najvećih trenutaka hrvatskog sporta. Polufinale protiv Engleske ostalo je upamćeno kao simbol borbenosti, preokreta i povijesnog uspjeha “Vatrenih”.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
