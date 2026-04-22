FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'LOPTA JE OKRUGLA' /

Može li Hrvatska do novog čuda? Komentar gospodina Svena točno opisuje kakvo je stanje!

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Može li Hrvatska do medalje treći put zaredom na Svjetskom prvenstvu?'

22.4.2026.
17:20
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Još nas 50 dana dijeli do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Portal net.hr tim povodom donosi serijal Mundijalske priče.

"Kroz niz tekstova prisjetit ćemo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest mundijala – od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav. Naš specijal bit će putovanje kroz emocije, legende i trenutke koji su nogomet učinili najvažnijom sporednom stvari na svijetu", rekao je urednik sporta na net.hr-u Silvijo Maksan.

Može li Hrvatska do medalje?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Može li Hrvatska do medalje treći put zaredom na Svjetskom prvenstvu?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Svakako, tim više što nas jako podcjenjuju. Protiv nas nitko nije siguran da će nas dobiti", zaključuje gledatelj Sven.

"Nadam se da može. Treba imati pravu momčad da se dođe do medalje. Uzdam se u Vatrene", piše Ivana.

"Lopta je okrugla, normalno da može. Ali ako i ne bude, mi ih svejedno volimo i podržavamo", poruka je podrške gledateljice Jasne.

"A zašto ne bi mogla? Nitko nema ono što Hrvati imaju, a to je veliko srce, ljubav prema domovini i ponos", zaključuje Vesna.

Tema DanaPitamo VasSvjetsko Nogometno Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike