Može li Hrvatska do novog čuda? Komentar gospodina Svena točno opisuje kakvo je stanje!

Još nas 50 dana dijeli do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Portal net.hr tim povodom donosi serijal Mundijalske priče.

"Kroz niz tekstova prisjetit ćemo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest mundijala – od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav. Naš specijal bit će putovanje kroz emocije, legende i trenutke koji su nogomet učinili najvažnijom sporednom stvari na svijetu", rekao je urednik sporta na net.hr-u Silvijo Maksan.

Može li Hrvatska do medalje?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Može li Hrvatska do medalje treći put zaredom na Svjetskom prvenstvu?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Svakako, tim više što nas jako podcjenjuju. Protiv nas nitko nije siguran da će nas dobiti", zaključuje gledatelj Sven.

"Nadam se da može. Treba imati pravu momčad da se dođe do medalje. Uzdam se u Vatrene", piše Ivana.

"Lopta je okrugla, normalno da može. Ali ako i ne bude, mi ih svejedno volimo i podržavamo", poruka je podrške gledateljice Jasne.

"A zašto ne bi mogla? Nitko nema ono što Hrvati imaju, a to je veliko srce, ljubav prema domovini i ponos", zaključuje Vesna.