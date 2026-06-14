Quad sletio i udario u ogradu: Po ozlijeđenog vozača stigli helikopterom

Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju poslijepodne u Ivanovcu kraj Čakovca, gdje je vozač quada sletio s kolnika i udario u ogradu.

Kako je priopćila Policijska uprava međimurska, Operativno-komunikacijski centar dojavu o nesreći zaprimio je u 14.34 sata. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je u Ulici Varaždinska bb vozač quad vozila iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste i pritom udario u ogradu.

U nesreći je vozač ozlijeđen, a zbog težine ozljeda za njegov prijevoz pozvan je helikopter Hitne helikopterske medicinske službe, koji je sletio na igralište u Ivanovcu.

Očevid i daljnje postupanje policije su u tijeku, a više okolnosti nesreće bit će poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja.