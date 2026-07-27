Crne vreće pune robe! Oduzeto je gotovo 5000 lažnjaka, pazite što smo zatekli u Carini

Od sportskih dresova i sunčanih naočala do kapa, torbica i parfema – carinski službenici ovih su dana pojačano nadzirali prodajna mjesta diljem jadranske obale. U akciji je zaplijenjeno gotovo pet tisuća artikala zbog sumnje na povredu prava zaštićenog žiga, a pokrenuti su i prekršajni postupci protiv odgovornih osoba.

Istodobno, u Zagrebu je otkriven nezakoniti prijevoz cigareta i sitno rezanog duhana.

Dresovi Lionela Messija, Kyliana Mbappéa i Laminea Yamala među proizvodima su koji su završili u rukama carinika. Ne zbog popularnosti nogometaša, već zato što je riječ o krivotvorenim proizvodima koji će biti uništeni, dok je njihov prodavatelj kažnjen.

To je tek dio velike akcije Carinske uprave provedene na obali i kontinentu, tijekom koje je zaplijenjena roba kojom bi se, slikovito rečeno, mogla opskrbiti sasvim pristojna trgovina.

"Ovdje je žig za koji znamo da je krivotvoren. Znamo da postoji tvrtka koja proizvodi te kape, koja je nositelj tog žiga. Znamo po kvaliteti izrade da se radi o krivotvorini", kaže predstojnik Carinskog ureda Rijeke Željko Križanec.

Na pitanje je li riječ o dobroj ili lošoj krivotvorini odgovara: "Ja bih rekao da je solidna, ali vidi se po načinu izrade, etiketama i greškama koje se nalaze na tim proizvodima da se radi o falsificiranim, lažiranim proizvodima."

Nepravilnosti na sedam prodajnih mjesta

Tijekom nadzora carinski službenici kontrolirali su veći broj prodajnih mjesta i objekata. Nepravilnosti su utvrđene na sedam lokacija, zbog čega su pokrenuti prekršajni postupci.

Ukupno je oduzeto 2.852 komada odjeće, tekstilnih proizvoda i sportske opreme, 1.640 komada modnih dodataka i galanterije, 228 sunčanih naočala te 28 parfema.

"Stvarnu nabavnu vrijednost te robe obično ne možemo utvrditi jer ne postoji sljednost dokumentacije. Ne znamo po kojoj je cijeni tvrtka nabavila robu, a izjave koje daju, da je nešto koštalo jedan ili dva eura, za nas su neprihvatljive", ističe Križanec.

Krivotvorina danas ima gotovo svih proizvoda, no stručnjaci upozoravaju da krivotvoritelji gotovo uvijek pogriješe u nekim detaljima.

Ako cijena proizvoda zvuči predobro da bi bila istinita, vrlo vjerojatno nije riječ o originalu. Posebnu pozornost treba obratiti na kvalitetu izrade, osobito kod luksuznih brendova. Primjerice, šavovi moraju biti čvrsti i uredni, a konci ne smiju viriti.

Stručnjaci upozoravaju i na sitne detalje poput patentnih zatvarača i završne obrade proizvoda.

"Brendirani proizvodi, naročito torbice, luksuzni su proizvodi i proizvođači jako vode računa da je sve uredno i vrhunske kvalitete. Ako imate zatvarač koji je vrlo grub i ne zatvara se lijepo i uredno, to je jedan od parametara po kojem ćemo prepoznati da se radi o krivotvorini", objašnjava voditelj Odjela poslova za pravo intelektualnog vlasništva Carinske uprave Ninoslav Babić.

U Zagrebu otkriven i ilegalni prijevoz duhana

Osim nadzora nad krivotvorenom robom, Carinska uprava prije tri dana otkrila je i nezakoniti prijevoz duhanskih proizvoda u Zagrebu.

Carinski službenici pronašli su 24 tisuće cigareta, 60 kilograma sitno rezanog duhana te duhanske markice. Muškarca su zatekli tijekom pretovara triju vreća punih robe iz jednog automobila u drugi, nakon čega je roba oduzeta.