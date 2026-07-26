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DROGA I HLADNO ORUŽJE /

Krenuli preko granice, ali nisu daleko stigli: Policija im pokvarila planove

Krenuli preko granice, ali nisu daleko stigli: Policija im pokvarila planove
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Foto: PU brodsko-posavska

Zabranjeni predmeti su im oduzeti, a obojica su zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga kažnjena s po 729,97 eura

26.7.2026.
15:52
Jaga Komazec
PU brodsko-posavska
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Dvojica muškaraca (26) zaustavljena su u petak, 24. srpnja, oko 13.30 sati na graničnom prijelazu Svilaj pri izlasku iz Hrvatske.

Policija i carina kontrolirale su automobil bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka, a tijekom pregleda vozila i prtljage pronašli su 27,34 grama amfetamina, poznatog kao speed, teleskopsku palicu i nož.

Jedan od muškaraca državljanin je Bosne i Hercegovine, a drugi Sjeverne Makedonije. Zabranjeni predmeti su im oduzeti, a obojica su zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga kažnjena s po 729,97 eura, uključujući troškove postupka.

Uz to, zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, svakome je izdan i obavezni prekršajni nalog u iznosu od 673,27 eura, također s troškovima postupka.

DrogaAmfetaminPu Brodsko-posavskaCarinaGp Svilaj
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