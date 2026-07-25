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Velike gužve na autocestama i graničnim prijelazima, stvaraju se kolone

Velike gužve na autocestama i graničnim prijelazima, stvaraju se kolone
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Foto: Screenshot/HAK

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora

25.7.2026.
8:12
danas.hr
Screenshot/HAK
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Zbog vrhunca turističke sezone diljem zemlje, stvaraju se velike gužve u prometu, naročito na autocestama.

Promet je pojačan na važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Dubrovnik i A2 Zagreb–Macelj, javlja HAK.

Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i održavanje razmaka.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, a između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba – kolona je duga oko 5 kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac prema naplatnim postajama Lučko (A1) u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 6 kilometara, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3 kilometra.

HakStanje Na Cestama
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