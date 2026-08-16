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IMAMO SNIMKU /

Kaos na A1: Torcida blokirala autocestu usred ljetnih gužvi, spriječen veliki obračun navijača?

Navijači su nakratko u potpunosti zaustavili promet prema Zagrebu, a na odmorištu ih je dočekao kordon interventne policije

16.8.2026.
17:19
Sportski.net
Screenshot - 24sata
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Gorica i Hajduk od 21.00 u Gorici igraju utakmicu 3. kola SHNL-a, a uoči utakmice policija je spriječila obračun navijača. 

Naime, veća skupina pripadnika Torcide izašla je u nedjelju na autocestu A1 kod odmorišta Draganić, nekoliko sati prije utakmice Hajduka i Gorice, koja u Velikoj Gorici počinje u 21 sat.

Navijači su nakratko u potpunosti zaustavili promet prema Zagrebu, a na odmorištu ih je dočekao kordon interventne policije. Prema neslužbenim informacijama, ondje se navodno spremao sukob navijačkih skupina, no karlovačka policija pravodobnom je intervencijom spriječila moguću eskalaciju, javlja 24sata koji je objavio i snimku trenutka. 

I portalu Net.hr čitatelj je poslao snimku na kojoj se iz jednog autobusa može vidjeti veliku skupinu Torcide kako trči po autoputu usred velike gužve. 

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