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INCIDENT /

Potukli se Boysi i Torcida: Procurila snimka makljaže na zagrebačkom aerodromu

Potukli se Boysi i Torcida: Procurila snimka makljaže na zagrebačkom aerodromu
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Ilustracija
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman došlo do sukoba Boysa i Torcide

8.8.2026.
11:54
Sportski.net
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman došlo je do tučnjave Bad Blue Boysa i Torcide. Na snimci koja je osvanula na društvenim mrežama, točnije na stranici Hooligans.cz, vidi se sukob od oko 50 ljudi ukupno. Torcida se vraćala s gostovanja iz Litve gdje je Hajduk igrao prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa (pobjeda Hajduka 5-2), a Bad Blue Boysi su to očito znali i dočekali ih. Do sukoba je došlo na parkiralištu, a policije, u trenutku sukoba, nije bilo nigdje. Za sad nema informacija o ozlijeđenima.

Bad Blue BoysBad Blue BoysiTorcidaSukobNavijači
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