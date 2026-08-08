INCIDENT /
Potukli se Boysi i Torcida: Procurila snimka makljaže na zagrebačkom aerodromu
Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman došlo do sukoba Boysa i Torcide
8.8.2026.
11:54
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman došlo je do tučnjave Bad Blue Boysa i Torcide. Na snimci koja je osvanula na društvenim mrežama, točnije na stranici Hooligans.cz, vidi se sukob od oko 50 ljudi ukupno. Torcida se vraćala s gostovanja iz Litve gdje je Hajduk igrao prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa (pobjeda Hajduka 5-2), a Bad Blue Boysi su to očito znali i dočekali ih. Do sukoba je došlo na parkiralištu, a policije, u trenutku sukoba, nije bilo nigdje. Za sad nema informacija o ozlijeđenima.
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