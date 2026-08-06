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Navijači Hajduka bijesni na Garciju zbog jednog igrača u sastavu

Navijači Hajduka bijesni na Garciju zbog jednog igrača u sastavu
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Navijači na društvenim mrežama nisu zadovoljni

6.8.2026.
18:11
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk u 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa u Vilniusu, glavnom gradu Litve. Hajduk odlazi na gostovanje nakon dva vezana bolna poraza.

Trener Garcia odlučio je na teren poslati ovih 11 igrača od prve minute: Silić - Acapandie, Marešić, van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego. Navijači na društvenim mrežama nisu zadovoljni što je Bamba u prvih 11, a naravno puno je polemika oko Marka Livaje koji počinje na klupi.

"Bez Ćaće smo brži, puno brže ispadnemo iz borbe za trofeje i Europe..."

"Pa zar ne bi bilo bolje Šotiček desno i Melnjako lijevo. Kakav Bamba i bakrači. On je dobar za zadnjih 20ak min"

"Joj kad vidim Bambu uhvati me muka, ako budemo igrali kao protiv Varaždina ima da nas potope"

"Bamba u prvih 11? Bože pomozi"

"Ovaj trener očito ismijava klub i navijače sad je sasvim jasno jer kako drugačije objasniti igranje Bambe mrtvog i Aleca koji je do sada u svakom gostovanju bio direktni krivac za 1 gol"

"Du du du nema nam pomoći... Još 10 djece će se danas ostaviti nogometa kad vide Bambu u sastavu"

"Jesmo jaki kad nam 10-ka sjedi na klupi.."

HajdukGonzalo GarciaKonferencijska LigaReakcije Navijača
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