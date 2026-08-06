Najnovije informacije iz Rijeke uoči velike utakmice: 'Finci su doživjeli šok'

Pred nogometašima Rijeke je novi euro izazov - večeras će igrati protiv finskog Ilvesa u prvom susretu trećeg pretkola Konferencijske lige. Prijenos utakmice moći ćete pratiti samo na RTL-u i na platformi VOYO u 20:45.

Posljednji trening uoči dvoboja odrađen je sinoć na Rujevici. Riječani su u drugom pretkolu bili bolji od sjeverno-irskog Derry Cityja, a favoriti su i protiv Finaca. A u europskoj akciji večeras je i Hajduk koji gostuje u Litvi kod Žalgirisa iz Vilniusa.

Momčad Matjaža Keka u dobrom je ritmu na startu sezone jer uz europske pobjede, slavili su i na otvaranju domaćeg nogometnog prvenstva pa žele nastaviti pozitivan niz.

Uživo s Rujevice se nekoliko sati prije utakmice javio naš reporter Boris Jovičić.

"Obje momčadi imat će problema s vremenskim uvjetima. Danas u Rijeci je bilo 40 stupnjeva. Do utakmice će se malo spustiti, ali ništa značajno. Finci dolaze iz Tamperea s ugodnih 25 stupnjeva. Došli su prije Rijeke u Veneciju i doživjeli šok. Rekli su i sami da će im to biti velik izazov kao i Rijeka te da su autsajderi.

Je li to pila naopako? Tako je to shvatio Matjaž Kek koji ne očekuje da se dvomeč riješi na Rujevici iako bi to bilo poželjno. Ilves je izrazito domaćinska momčad. Prošle sezone su pobijedili AZ, a prije dvije godine bečku Austriju", rekao je Boris.

"Ulaznica još ima, a Rijeka je napravila izmjenu. Za sve koji se danas odluče na utakmicu, cijena se ne mijenjaju, ostaju iste kao u pretprodaji. Ako Rijeka prođe, u playoffu ih čeka bolji iz dvomeča irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda", javio nam je Boris.

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.