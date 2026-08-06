Kakvu to reprezentaciju preuzima Zlatko Dalić? Ovo su mu ciljevi
Dalić bi uskoro trebao biti i službeno potvrđen kao novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata
Zlatko Dalić uskoro bi trebao i službeno postati novi izbornik ngometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Reprezentacija se nalazi na 68. mjestu na FIFA ljestvici i želi se vratiti u vrh azijskog nogometa. Ugovor koji je ponuđen hrvatskom stručnjaku potvrđuje te ambicije.
Visoka očekivanja i ugovor
Nogometni savez UAE-a smatra Dalića trenerom koji može ostvariti visoke ciljeve. Dalićeva prednost je iskustvo vođenja Al Aina, s kojim je osvajao domaće trofeje i igrao finale azijske Lige prvaka. Godišnja plaća bi trebala iznositi oko pet milijuna eura, što pokazuje da se od njega očekuju vrhunski rezultati.
Prednosti i nedostaci momčadi
Momčad ima izražene prednosti i nedostatke. Napad predvode naturalizirani Brazilac Fábiom Lima i strijelac Ali Mabkhout, čija su tehnika i kreativnost najveća snaga. S druge strane, problemi postoje u obrani i mentalitetu momčadi. Reprezentacija je sklona oscilacijama i pokazuje nestabilnost u ključnim utakmicama, zbog čega se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Glavni cilj je Svjetsko prvenstvo
Glavni zadatak je plasman UAE na Svjetsko prvenstvo, na kojem nisu sudjelovali od 1990. godine. Proširenje formata natjecanja povećava izglede za plasman unatoč jakoj konkurenciji u Aziji. Uz to, očekuje se i dobar rezultat na Azijskom kupu. Izazovi postoje i izvan terena. Unutarnji odnosi u savezu, koje obilježava rivalstvo frakcija iz Dubaija i Abu Dhabija, mogu utjecati na stabilnost.