Kakvu to reprezentaciju preuzima Zlatko Dalić? Ovo su mu ciljevi

Zlatko Dalić uskoro bi trebao i službeno postati novi izbornik ngometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Reprezentacija se nalazi na 68. mjestu na FIFA ljestvici i želi se vratiti u vrh azijskog nogometa. Ugovor koji je ponuđen hrvatskom stručnjaku potvrđuje te ambicije.

Visoka očekivanja i ugovor

Nogometni savez UAE-a smatra Dalića trenerom koji može ostvariti visoke ciljeve. Dalićeva prednost je iskustvo vođenja Al Aina, s kojim je osvajao domaće trofeje i igrao finale azijske Lige prvaka. Godišnja plaća bi trebala iznositi oko pet milijuna eura, što pokazuje da se od njega očekuju vrhunski rezultati.

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Prednosti i nedostaci momčadi

Momčad ima izražene prednosti i nedostatke. Napad predvode naturalizirani Brazilac Fábiom Lima i strijelac Ali Mabkhout, čija su tehnika i kreativnost najveća snaga. S druge strane, problemi postoje u obrani i mentalitetu momčadi. Reprezentacija je sklona oscilacijama i pokazuje nestabilnost u ključnim utakmicama, zbog čega se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

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Glavni cilj je Svjetsko prvenstvo

Glavni zadatak je plasman UAE na Svjetsko prvenstvo, na kojem nisu sudjelovali od 1990. godine. Proširenje formata natjecanja povećava izglede za plasman unatoč jakoj konkurenciji u Aziji. Uz to, očekuje se i dobar rezultat na Azijskom kupu. Izazovi postoje i izvan terena. Unutarnji odnosi u savezu, koje obilježava rivalstvo frakcija iz Dubaija i Abu Dhabija, mogu utjecati na stabilnost.