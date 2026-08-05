Bivši Vatreni: 'Govore kako je star, to su gluposti. Vrijeme je da zaigra za Hrvatsku'

Dinamo je "petardom" ispratio litavskog prvaka Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Zagrebački plavi su u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka na Maksimiru u utorak navečer uvjerljivo pobijedili Kauno Žalgiris 5-0, te napravili golem korak prema doigravanju. Robert Špehar, bivši profesionalni nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener ŽNK Osijek, za portal Net.hr komentira uvjerljivu pobjedu Dinama na Maksimiru.

"Bila je to rapsodija Dinama i hrvatskog nogometa. Baš mi je drago zbog toga. Dinamo je opravdao ulogu favorita i pokazao da se diže u formi. Bez obzira na snagu suparnika, pobijediti 5-0 u nekoj europskoj utakmici je velika stvar. Očigledno je puno pridonijela i zadnja pobjeda, odnosno prva na startu SHNL-a protiv Slaven Belupa 2-0", govori u uvodu istinska legenda hrvatskog nogometa...

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"Naravno, malo mi je žao mog bivšeg suigrača Željka Sopića iz Zagreba. Nas dvoje smo igrali u NK Zagreb tamo negdje 1994./1995. Žao mi je i naših igrača koji nastupaju za Kauno Žalgiris, ali Dinamo je potpuno zasluženo pobijedio. Pokazali su dominaciju, igru, pokazali su od prve do zadnje minute da nema uopće spora ni primisli tko prolazi u playoff Lige prvaka", dodaje Robert Špehar.

Mislim da je vrijeme da Josip Mišić dobije poziv u reprezentaciju Hrvatske. Robert Špehar za Net.hr.

Kako Robertu Špeharu izgleda Dinamo na startu ove sezone, nakon četiri odigrane utakmice i tri pobjede uz remi?

"Znamo da velike europske momčadi kad imaju cilj, naravno, da se ostvari ulazak u Ligu prvaka, da ponekad pati prvenstvo, ali Dinamo protiv Slaven Belupa nije patio. Dobro, tek je početak, prerano je još za analizu, ali Dinamo je stvarno dobar. Dogodio im se remi u prvoj utakmici sezone, službenoj, protiv Thuna. Prošao je Dinamo i dramu u uzvratu protiv istog suparnika, ali evidentno je sad da se Dinamo diže u formi. Vidjelo se i protiv Slaven Belupa i sad protiv Kauno Žalgirisa napredak u igri."

Što još veseli u igri Dinama?

"Veseli gledati Josipa Mišića kako vodi igru Dinama. Josip Mišić je centralna figura Dinama. Drago mi je da je to Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, prepoznao, da ga je ostavio da bude glavni. Samo neka tako Josip Mišić nastavi. Sve se vrti oko njega. Ima onih koji govore kako Josip Mišić više nije taj, kako je star, ovo - ono... Ma, što star, obične gluposti. Josip Mišić je kao vino - što stariji, to bolji".

Očekuje li Robert Špehar da Slaven Bilić, novi izbornik Vatrenih, pozove Josipa Mišića u reprezentaciju?

"Da, očekujem upravo to. Očekujem poziv za Josipa Mišića i očekujem poziv za Luku Stojkovića".

A za Diona Drena Belju?

"I za njega, naravno. Neću se i ne želim se petljati u izbornikove odluke, posao, znate da to ne volim i ne radim, ali to su tri igrača koja zaslužuju Bilićev poziv u reprezentaciju. Josip Mišić zaslužuje posebno, za neke stare pozive koje nije dobio, a zaslužio je da ga dobije. Mislim da je sad vrijeme da Josip Mišić dobije poziv u reprezentaciju Hrvatske", zaključio je Robert Špehar.

Što se tiče same utakmice, za spomenuti kako su dinamovci već na poluvremenu vodili 2-0 pogocima Mihe Zajca u 31. i Scotta McKenne u 33. minuti. U nastavku su pobjedu potvrdili Mateo Lisica (51.), Luka Stojković (76.) i Lukas Kačavenda u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Litvi, no Dinamo je već nakon zagrebačkog susreta praktički osigurao prolazak. Momčad Kauna, koju vodi Željko Sopić i u čijem sastavu nastupaju četvorica hrvatskih nogometaša, pokazala se znatno slabijim suparnikom od Thuna iz prethodnog kola. Dinamo se stoga već može početi pripremati za mogući odlučujući dvoboj protiv norveškog Vikinga.