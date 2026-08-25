Plenković nije znao da je Penava otišao kod Janše: 'Ne govorimo si baš sve'

Iduće godine kreće ekshumacija posmrtnih ostataka oko 15 tisuća Hrvata koje je jugoslavenska vojska, bez suđenja, ubila u Teznom u okolici Maribora 1945. godine. Dogovorili su to čelni ljudi Domovinskog pokreta Ivan Penava i Stipo Mlinarić na sastanku sa slovenskim premijerom Janezom Janšom.

Riječ je o najvećoj masovnoj grobnici Hrvata koja je otkrivena 1999. godine tijekom gradnje autoceste, a vjeruje se da se posmrtni ostaci nalaze na još 750 lokacija. Prilikom posjeta slovenskom su premijeru poklonili i vukovarske "Zenge" koje su branitelji nosili u Domovinskom ratu, i to simbolično, jer je Janša planinar.

Iz Ljubljane se uživo javila reporterka RTL-a Danas Marina Brcković koja je razgovarala s predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom.

Što je na sastanku sa slovenskim premijerom konkretno dogovoreno?

Glavna tema bila je doznati što nova slovenska vlada planira na tom području. Izglasali su novi zakon o prikrivenim vojnim grobištima u kojem ima jako puno novina, vrlo zanimljivih i za nas u Hrvatskoj.

Glavna nam je tema bila Tezno, najveća masovna grobnica na tlu Europe nakon najvećeg zločina koji su po završetku Drugog svjetskog rata počinili Titovi komunisti, te nas je zanimala spremnost slovenske strane da krene u iskapanje.

Jeste li zadovoljni sastankom i koji su prvi rokovi kada kreće iskapanje?

Vrlo smo zadovoljni. Prvo što moram reći jest da smo u Janezu Janši i njegovoj vladajućoj koaliciji dobili desno orijentiranu vladu, onako kako imamo i u Hrvatskoj, gdje Domovinski pokret kao stranka desnija od HDZ-a prvi put sudjeluje u Vladi zajedno s partnerima iz HDZ-a.

Svi smo vrlo odlučni, od predsjednika Vlade gospodina Andreja Plenkovića do ministra Tome Medveda u čijem se resoru sve skupa događa, napraviti te iskorake prepoznajući da je došao povoljan trenutak da ljudima omogućimo dostojanstvene ukope i pokažemo istinu.

Sa slovenskom je stranom jasno iskazana spremnost da se već iduće godine prione samom Teznom kao središnjem mjestu, uz napomenu da je preko 750 grobišta na teritoriju Republike Slovenije i nešto više od tisuću i pol masovnih grobnica na području Republike Hrvatske.

Kada završi to iskapanje, gdje će se ti posmrtni ostaci smjestiti i gdje će se nalaziti?

To je stvar našeg unutarnjeg dijaloga svih aktera na političkoj sceni u Hrvatskoj, naravno vladajuće koalicije. Hoće li to biti Udbina, Macelj ili Zagreb — po primjeru kako su Slovenci u ovom najnovijem zakonu odredili groblje u Ljubljani — stvar je razgovora, tribina i okruglih stolova na kojima moramo brzo raditi.

Zadatak ove Vlade je osigurati mjesto za dostojanstveni ukop i iznošenje povijesne istine o svim totalitarizmima, kako nacizmu, tako jednako i komunizmu i fašizmu, i na tome ćemo predano raditi.

Je li za vaš sastanak sa slovenskim premijerom znao premijer Plenković?

S premijerom Plenkovićem i cjelokupnom vladajućom većinom radimo vrlo blisko na ovoj temi i surađujemo po svim mogućim pitanjima. O tome kamo tko ide ne govorimo si baš sve pojedinosti jer bi to bilo trošenje vremena i energije.

Nije mu bilo poznato?

Moj odgovor na vaše pitanje je ne, ali sve o čemu smo razgovarali i u prethodnom i u budućem razdoblju na zajedničkom je tragu. Što smo na više zadataka, više ćemo i posla napraviti.

Može li to stvoriti tenzije u koaliciji?

Ne vjerujem. Ovo je preobimna, preteška i preemotivna tema, 81 godinu zakopana. Svijest o našoj odgovornosti dominira unutar vladajuće koalicije i ne vjerujem da ove puno manje bitne stvari o tome tko je s kim razgovarao mogu i smiju dominirati nad ovom temom.

Slovenskom ste premijeru poklonili vukovarske 'Zenge'. Što vam je rekao?

Osmijeh je govorio sve. Janez Janša kao slovenski branitelj iz vremena osamostaljenja Slovenije prepoznaje simboliku tih čizama. Zna da je to proizvod vukovarskog poduzeća Borovo, zna da su te čizme Stipo Mlinarić i vukovarski branitelji nosili te da se zbog njih gubila glava. To je doista lijepa simbolika i vjerujem da mu je drago što ih ima.